Luộc trứng vữa bao nhiêu phút? Trứng vữa (một số nơi còn gọi là trứng dữa, trứng ấp dở) thường được dùng để chỉ trứng đã đem ấp nhưng không có trống, không thể nở thành con. Một số người thích món này bởi cảm giác béo, bùi khác với trứng luộc thông thường. Vì không phải món ăn quá phổ biến nên nhiều người thường không biết cách luộc trứng vữa. Theo kinh nghiệm của một số bà nội trợ, nên thả trứng vào nước lạnh từ đầu rồi đun đến khi nước bắt đầu sôi thì hạ lửa thật nhỏ, đun thêm chừng 6-7 phút là trứng có thể ăn được.

Cách luộc trứng vữa không bị nứt vỡ Trứng vữa là trứng không có trống, kết cấu bên trong loãng hơn trứng thường. Có hai loại là trứng vữa đặc (trứng óc đậu) và trứng vữa nước. Vì vậy, khi luộc trứng vữa cần lưu ý những điều sau để tránh trứng không bị nứt vỡ: Làm sạch trứng Trước khi luộc, bạn phải rửa trứng nhẹ nhàng cho sạch. Nếu trứng để tủ lạnh thì cần lấy ra để ở nhiệt độ phòng trong khoảng 1-2 tiếng đồng hồ. Việc này nhằm đảo bảo độ chính xác khi căn giờ luộc để có được món trứng chín theo yêu cầu. Chọn nồi vừa với lượng trứng Dùng nồi đủ rộng để xếp trứng thành một lớp ở đáy. Đặt nhẹ tay từng quả vào trong nồi, tránh xếp chồng hoặc nhồi quá nhiều trứng trong một nồi nhỏ. Sau đó đổ nước lạnh ngập cao hơn mặt trứng khoảng 2,5cm. Đậy nắp và đun đến khi nước sôi. Trứng vữa có vị béo, bùi, ăn ngậy thơm khiến nhiều người ưa thích. Ảnh: HL Hạ lửa nhỏ, đun trứng trong nước nóng vừa Ngay khi nước sôi, hạ lửa thật nhỏ để đun liu riu trong 6-7 phút. Với trứng cỡ lớn có thể để khoảng 12-15 phút. Trứng vữa đặc thường thời gian sẽ lâu hơn trứng vữa nước khoảng 2-3 phút. Làm nguội rồi bóc vỏ nhẹ nhàng Chắt nước nóng rồi xả nước lạnh cho trứng nguội bớt. Gõ nhẹ quanh vỏ, bắt đầu bóc từ đầu to của quả trứng. Trứng vữa nước (trứng óc đậu) luộc đạt chuẩn khi bên trong có màu vàng nhạt, kết cấu núng nính. Trứng vữa đặc luộc có lòng đỏ nhạt tràn ra lòng trắng, kết cấu chắc hơn, hơi giống trứng thường. Khi ăn rưới một ít muối tiêu chanh ớt lên, có thể ăn kèm rau răm cho tăng hương vị.