Cách nấu thịt bò sốt vang

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò mua về đem rửa sạch, trụng sơ với nước muối ấm hoặc nước gừng, rượu pha loãng… để khử mùi, sau đó thái miếng to vừa ăn. Bạn không nên thái miếng thịt nhỏ hoặc mỏng vì quá trình nấu, thịt sẽ teo đi.

Thịt bò sơ chế sạch, thái xong thì đem tẩm ướp cùng gừng, tỏi, nước mắm, ngũ vị hương, hạt tiêu, dầu ăn, chờ khoảng 20-30 phút cho thịt ngấm đều gia vị.

Nếu muốn thịt mềm và món ăn có hình thức hấp dẫn hơn, ở bước này, bạn có thể ướp thịt với rượu vang hoặc tạo màu bằng cách ướp với thịt gấc hoặc dầu điều.

Cà chua rửa sạch, bổ miếng rồi bỏ hạt, xay nhuyễn. Cà rốt, khoai tây cũng gọt vỏ, thái miếng to.

Bước 2: Nấu thịt bò sốt vang

Thịt bò tẩm ướp xong thì bắc lên bếp đảo đều cho săn lại, sau đó cho thêm bơ và cà chua vào đảo tiếp khoảng 5-7 phút đến khi hỗn hợp chín tới, hòa quyện vào nhau rồi nêm nếm gia vị, điều chỉnh mặn nhạt cho vừa miệng.

Tiếp đến, bạn cho thêm lượng nước vừa đủ xâm xấp nồi, đun sôi lăn tăn thì hớt bọt. Trong quá trình hầm, bạn tiếp tục cho một số nguyên liệu phụ trợ để tăng hương vị cho món sốt vang như cà chua xay nhuyễn, quế hồi (lượng nhỏ), lá nguyệt quế, rượu vang, bơ.

Món thịt bò sốt vang không chỉ có cách nấu đơn giản mà còn dễ ăn, hương vị lạ miệng, phù hợp cả người lớn và trẻ nhỏ. Ảnh: Hồng Thị Thu Nguyễn

Hầm khoảng 50-60 phút cho thịt bò chín mềm rồi cho thêm khoai tây, cà rốt vào nấu cùng, thêm chừng 15 phút.

Bạn cũng có thể hòa chút bột năng rồi khuấy đều, cho vào nồi để món ăn có độ sệt tùy ý thích.

Khi thịt bò sốt vang đã chín, bạn múc ra tô, rắc thêm rau mùi thái nhỏ lên trên, ăn kèm bánh mì hoặc cơm nóng.

Thịt bò sốt vang có hương vị rất đặc biệt, phần nước sốt hơi sánh, thịt bò mềm rục thơm lừng khó cưỡng.