Thay vì xào theo kiểu truyền thống, bạn có thể thay đổi khẩu vị cho cả nhà bằng món gỏi bò bóp thấu, vừa thơm ngon lạ miệng, vừa đảm bảo dinh dưỡng.
Bò bóp thấu có thể ăn cùng cơm, làm món nhậu ăn rất hợp. Thịt bò tái tái, mềm, ngọt tự nhiên, rau củ bóp cùng giòn giòn vị chua chua, ngọt ngọt vô cùng hấp dẫn.
Món bò kho ngon nhất khi ăn kèm với bánh mì, xé miếng nhỏ chấm nước sốt kho sền sệt ăn kèm với thịt bò, rau húng quế và chút mùi tàu sẽ có vị thơm ngọt bùi béo ngậy mà không ngấy.
Bò kho cũng có thể ăn với cơm nóng, bún, hủ tiếu, bánh phở... đều ngon.
Nồi bò kho đạt chuẩn là sau khi hoàn thành có màu sắc và mùi thơm cực kỳ cuốn hút. Nước dùng đậm đà, thịt thăn bò được ninh nhừ, thấm gia vị, có độ béo của mỡ và giòn ngon của gân, cà rốt mềm ngọt, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên món ăn đầy hấp dẫn.
Thịt bò nhúng mẻ là một món ăn có vị chua thanh nhẹ, kết hợp cùng vị ngọt đậm đà của thịt bò, thêm rau ăn kèm nữa là chuẩn vị.
Để món ăn đảm bảo chất lượng, bạn nên chọn thịt bò thăn mềm hoặc thịt bò phi lê. Bởi những phần thịt này rất dễ chín khi nhúng vào nước lẩu, lại mềm ngọt ăn rất ngon.
Bò nướng lá lốt cũng là một trong những cách làm các món ăn từ thịt bò hấp dẫn. Món ăn này có thể kết hợp với phở, bún nước hoặc ăn cùng cơm nóng đều ngon.
Món bò nướng lá lốt đạt yêu cầu là sau khi chế biến xong, phần lá lốt co lại và bám sát vào thịt. Nhìn từ bên ngoài lá lốt cần có màu xanh đẹp, độ ẩm và không khô hay cháy.
Thịt bò kho gừng là món ăn thích hợp để thưởng thức vào những ngày trời mưa hoặc thời tiết se lạnh nhờ được nấu cùng gừng nên giúp ấm bụng, hỗ trợ trị ho và cảm lạnh.
Món này cũng có thể kho nhiều rồi chia ra các bữa ăn theo từng hộp để được cả tháng, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn thì quay lại lò vi sóng hoặc hâm nóng.
Món bò bít tết gồm miếng thịt bò lát phẳng, thường được nướng vỉ, áp chảo ở nhiệt độ cao, ăn kèm với khoai tây, các loại rau và một ít nước xốt.
Món này không chỉ ngon, dinh dưỡng và có cách ăn sáng tạo, khác với các cách làm thịt bò truyền thống nên được nhiều gia đình Việt ưa chuộng, chế biến “đổi gió” bữa ăn cho cả gia đình.
Từ món ăn gốc của Pháp, người Việt đã biến hóa món bò sốt vang, giúp món ăn trở nên thuần Việt hơn và được nhiều gia đình yêu thích.
Để làm món này ngon, bạn nên sử dụng phần thịt dẻ sườn hoặc thêm chút gân bò. Món này ăn cùng bún, bánh mì hoặc với cơm nóng đều rất ngon.
Món phá lấu bò tưởng như khó làm nhưng thật ra lại có cách chế biến khá đơn giản.
Món phá lấu bò chỉ nấu hơi nhạt, không nên nấu mặn vì nội tạng bò sẽ được chấm với muối ớt. Phần nước thì ăn với bánh mì hoặc mì gói. Nếu bạn thích ăn ngọt hơn thì cho thêm đường phèn, vị sẽ ngọt thanh hơn đường cát.
Món phá lấu sau khi hoàn thành sẽ có màu nâu sẫm giống màu cánh gián, sóng sánh, đẹp mắt, nội tạng bò đậm đà, ngọt tự nhiên, có chút cay cay, mằn mặn và mùi thơm đặc trưng.
