An Yên Nhà báo

Đại học Harvard (Mỹ) tuyên bố đã thực hiện một trong những nghiên cứu toàn diện nhất về giấc ngủ cho đến nay. Họ cho rằng, các phân tích trước đây thường chỉ xem xét thời lượng của giấc ngủ mà bỏ qua các hành vi trước khi đi ngủ khác.

Các tác giả đánh giá, nếu áp dụng đúng năm quy tắc dưới đây, mọi người có thể thêm tới 5 năm tuổi thọ. Họ cũng ước tính, 8% tổng số ca tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào ở Mỹ khả năng do thói quen ngủ kém.

Giấc ngủ ngon, ngủ sâu giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại bệnh. Ảnh: Healthcareinsights

Năm quy tắc khi ngủ giúp mọi người sống lâu hơn gồm:

- Ngủ 7-8 giờ mỗi đêm

- Không khó bắt đầu giấc ngủ quá 2 đêm/tuần

- Không khó ngủ ngon suốt tối quá 2 lần/tuần

- Không cần dùng thuốc ngủ

- Cảm thấy khỏe khoắn sau khi thức dậy ít nhất 5 ngày/tuần.

Theo Daily Mail, giấc ngủ là thời gian nghỉ cần thiết để não và cơ thể phục hồi. Những người ngủ không đủ giấc hoặc thức dậy nhiều lần trong một đêm có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành và ung thư.

Gần một phần ba số người trưởng thành ở Mỹ thường xuyên không ngủ đủ 7 giờ mỗi đêm.

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess của Đại học Harvard đã xem xét dữ liệu của hơn 170.000 người có độ tuổi trung bình là 50 trong khoảng thời gian từ 2013 đến 2018. Những người tham gia chấm 0 hoặc 1 điểm cho mỗi tiêu chí trong số 5 tiêu chí về giấc ngủ. Điểm tối đa là 5 điểm.

Những người đạt được tất cả 5 tiêu chí có nguy cơ tử vong vì bất kỳ lý do gì thấp hơn 30% so với những người không có hoặc chỉ đáp ứng 1 tiêu chí.

Những người có giấc ngủ ngon nhất cũng có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch thấp hơn 21%, vì ung thư thấp hơn 19%, giảm 40% khả năng tử vong vì các nguyên nhân khác.

Thói quen dùng thuốc ngủ gây nhiều tác hại. Ảnh minh họa: Everydayhealth

Tiến sĩ Frank Qian, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết những nguyên nhân khác có thể là tai nạn, nhiễm trùng, bệnh thoái hóa thần kinh bao gồm chứng mất trí nhớ và Parkinson.

Tác động của việc đạt được tất cả năm tiêu chí ngủ đối với nam giới lớn hơn so với phụ nữ. Tuổi thọ trung bình tăng thêm 4,7 năm đối với nam và 2,4 năm đối với nữ. Bởi vậy, cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định lý do có sự khác biệt như vậy giữa hai giới.

Trong thời gian khảo sát có 8.681 người đã chết, bao gồm 2.610 ca tử vong (30%) do bệnh tim mạch, 2.052 (24%) do ung thư và 4.019 (46%) do các nguyên nhân khác.

Nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng ngủ quá nhiều hoặc không sâu có thể gây ra những tác động bất lợi cho tim.

Tiến sĩ Qian cho biết: "Chúng tôi nhận thấy chất lượng giấc ngủ càng cao, càng giảm dần tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và tim mạch. Những phát hiện này nhấn mạnh, chỉ ngủ 7-8 tiếng thôi chưa đủ. Bạn thực sự phải có một giấc ngủ ngon và không gặp nhiều khó khăn khi đi vào giấc ngủ. Ngay từ khi còn trẻ, nếu mọi người có thể rèn những thói quen tốt như ngủ đủ giấc, ngủ ngon, điều đó có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe tổng thể lâu dài”.