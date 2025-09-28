Tưởng như có chuyến làm khách khó khăn nhưng CAHN lại dễ dàng đánh bại ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định 2-0 ngay tại Thiên Trường, vòng 5 LPBank V-League 2025/26. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Polking vươn lên vị trí thứ 2 BXH (bằng điểm với đội đầu bảng Ninh Bình nhưng kém về hiệu số).

Đánh giá về trận đấu, HLV Polking cho biết: "Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ CAHN. Họ tuân thủ đấu pháp, chơi đoàn kết, thực hiện đúng những yêu cầu mà BHL đề ra. Trước đối thủ mạnh như Thép Xanh Nam Định, CAHN giành chiến thắng và đó là điều quan trọng nhất".

CAHN đánh bại Thép Xanh Nam Định 2-0. Ảnh: CAHN

Ở trận đấu này, tiền vệ Quang Hải dù không ghi bàn nhưng anh đóng góp công lớn với những đường chuyền cùng lối chơi thông minh, trong đó đáng chú ý là pha kiến tạo bàn mở tỉ số của CAHN.

Về sự trở lại của Quang Hải, thuyền trưởng CAHN nói: "Những ngày qua Quang Hải phải thực hiện nhiều giáo án tập luyện để phục hồi. Tôi rất hài lòng về cậu ấy. Nỗ lực của Quang Hải rất tuyệt vời. Tôi rất vui khi Hải trở lại thi đấu".

"Ba điểm hôm nay giúp CAHN thăng tiến trên BXH và tạo được lợi thế trong cuộc đua vô địch. Dù vậy, Thép Xanh Nam Định có thể sẽ quay lại sớm khi họ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng", HLV Polking chốt lại.

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận CAHN chơi hay hơn và thắng xứng đáng. "Sau mỗi trận đấu Thép Xanh Nam Định chỉ có 2 ngày phục hồi, lại đá với đội hình khác nhau. Đây là khó khăn với đội bóng. Chúng tôi phải rút kinh nghiệm nhiều vấ đề để chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu tiếp theo", HLV Vũ Hồng Việt nói.