Ghi bàn:
Hải Phòng: Bicou Bissainthe 45'+1, Hữu Nam 63'.
Ninh Bình: Hoàng Đức 16'/phạt đền, Geovane Magno 50'.
Đội hình xuất phát:
Hải Phòng: Đình Triệu; Friday, Hữu Nam, Minh Dĩ, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Mạnh Dũng, Bicou, Nhật Minh, Antonio, Việt Hưng.
Ninh Bình: Văn Lâm; Patrick, Bảo Toàn, Quang Nho, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Gustavo, Ngọc Quang, Daniel.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hải Phòng vs Ninh Bình:
90'+6
Hết giờ! Hải Phòng 2-2 Ninh Bình!
Trong cuộc “thủy chiến” ở Lạch Tray, hai đội chia điểm với kết quả hợp lý.
90'+1
Hoàng Đức sút xa chạm hậu vệ Hải Phòng đi hết biên ngang.
89'
Không vào! Gustavo thực hiện cú đánh đầu kỹ thuật, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
83'
Không vào! Hải Phòng có pha căng ngang nguy hiểm thẳng vào khung thành, Văn Lâm phản xạ cực nhanh cứu thua.
75'
Không vào! Cầu thủ Hải Phòng bay người đánh đầu, Văn Lâm phản xạ đẩy bóng ra hết biên ngang.
68'
Không vào! Friday rướn người rất tốt, đá chân phải về góc xa nhưng Văn Lâm dùng chân cứu thua.
63'
Bàn thắng! Hải Phòng gỡ hòa 2-2! Từ cánh phải, Hữu Nam rót sâu, Văn Lâm lưỡng lự để bóng bay vào lưới.
60'
Văn Lâm thực hiện cú đấm bóng giải nguy. Ở tình huống sau, hậu vệ Ninh Bình phá bóng trước vạch vôi.
57'
Không vào! Trong pha phạt góc, Gustavo bật cao đánh đầu khiến Đình Triệu bất lực, nhưng bóng chệch khung thành.
50'
Bàn thắng! Hải Phòng 1-2 Ninh Bình! Geovane Magno! Có bóng từ ngoài vòng cấm, Geovane nắn nót tung cú sút chân trái về góc xa làm bó tay Đình Triệu.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! Hải Phòng 1-1 Ninh Bình!
45'+4
Không vào! Friday thoát xuống đối mặt Văn Lâm, sửa bóng về góc xa nhưng thủ môn đội khách cản phá xuất sắc bằng chân.
45'+1
Bàn thắng! Hải Phòng gỡ hòa 1-1! Hữu Nam bình tĩnh khống chế bóng rồi nhả lại để Bicou dứt điểm đánh bại Văn Lâm. Hàng thủ Ninh Bình có pha thiếu tập trung.
44'
Trong những phút cuối hiệp 1, Hải Phòng áp đảo toàn diện.
40'
Antonio căng ngang vào vòng cấm, Friday dứt điểm bị Văn Lâm băng lên cản phá.
36'
Thêm cơ hội cho Hải Phòng, nhưng Antonio sút quá cao so với khung thành Văn Lâm.
34'
Không vào! Hải Phòng phản công nhanh, nhưng Friday thực hiện cú sút thiếu chính xác khi không bị ai kèm.
32'
Antonio tung cú sút phạt trực tiếp về phía góc gần, Văn Lâm đổ người cứu thua.
29'
Hải Phòng đẩy nhanh tốc độ. Đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm lấn lướt trong những phút vừa qua.
27'
Không vào! Antonio tung cú sút xa rất căn, Văn Lâm phản xạ cản phá chịu phạt góc.
24'
VAR! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài giữ nguyên quyết định không công nhận bàn thắng.
22'
Gustavo sút tung lưới Hải Phòng nhưng các trọng tài bắt việt vị.
21'
Cơ hội! Antonio chuyền bóng từ cánh trái, Việt Hưng đánh đầu ra ngoài.
16'
Bàn thắng! Ninh Bình dẫn 1-0! Hoàng Đức thực hiện cú sút phạt đền nhẹ nhàng đưa đội khách dẫn trước.
15'
Phạt đền! Rất lâu sau khi tình huống Gustavo ngã diễn ra, trọng tài cho Ninh Bình hưởng 11 mét.
13'
Châu Ngọc Quang cần chăm sóc y tế. Anh không thể tiếp tục thi đấu.
10'
Gustavo ngã trong vòng cấm Hải Phòng, nhưng không có phạt đền.
6'
Antonio thoát xuống rất nhanh, xâm nhập vòng cấm tung cú vô lê chân trái không chính xác.
4'
Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình. Hai đội có sự thận trọng nhất định.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Thống kê:
Ninh Bình là đội ghi nhiều bàn thắng nhất, cũng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất sau 4 vòng V-League 2025/26.
Ninh Bình có 8 cầu thủ ghi bàn khác nhau chỉ trong 4 trận đầu tiên. Rodrigues Gustavo dẫn đầu với 4 pha lập công.