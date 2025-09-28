Ghi bàn: 

Hải Phòng: Bicou Bissainthe 45'+1, Hữu Nam 63'.

Ninh Bình: Hoàng Đức 16'/phạt đền, Geovane Magno 50'.

Đội hình xuất phát:

Hải Phòng: Đình Triệu; Friday, Hữu Nam, Minh Dĩ, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Mạnh Dũng, Bicou, Nhật Minh, Antonio, Việt Hưng.

Ninh Bình: Văn Lâm; Patrick, Bảo Toàn, Quang Nho, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Hoàng Đức, Gustavo, Ngọc Quang, Daniel.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hải Phòng vs Ninh Bình:

28/09/2025 | 20:00

90'+6

Hết giờ! Hải Phòng 2-2 Ninh Bình!

Trong cuộc “thủy chiến” ở Lạch Tray, hai đội chia điểm với kết quả hợp lý.

Hai Phong Ninh Binh 3.jpg
Hai Phong Ninh Binh 2.jpg
Hai Phong Ninh Binh 1.jpg
Ảnh: Đ.C
28/09/2025 | 19:54

90'+1

Hoàng Đức sút xa chạm hậu vệ Hải Phòng đi hết biên ngang.

Hai Phong Ninh Binh Hoang Duc.jpg
Ảnh: Đ.C
28/09/2025 | 19:53

89'

Không vào! Gustavo thực hiện cú đánh đầu kỹ thuật, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

28/09/2025 | 19:47

83'

Không vào! Hải Phòng có pha căng ngang nguy hiểm thẳng vào khung thành, Văn Lâm phản xạ cực nhanh cứu thua.

28/09/2025 | 19:40

75'

Không vào! Cầu thủ Hải Phòng bay người đánh đầu, Văn Lâm phản xạ đẩy bóng ra hết biên ngang.

28/09/2025 | 19:31

68'

Không vào! Friday rướn người rất tốt, đá chân phải về góc xa nhưng Văn Lâm dùng chân cứu thua.

28/09/2025 | 19:27

63'

Bàn thắng! Hải Phòng gỡ hòa 2-2! Từ cánh phải, Hữu Nam rót sâu, Văn Lâm lưỡng lự để bóng bay vào lưới.

28/09/2025 | 19:24

60'

Văn Lâm thực hiện cú đấm bóng giải nguy. Ở tình huống sau, hậu vệ Ninh Bình phá bóng trước vạch vôi.

28/09/2025 | 19:21

57'

Không vào! Trong pha phạt góc, Gustavo bật cao đánh đầu khiến Đình Triệu bất lực, nhưng bóng chệch khung thành.

28/09/2025 | 19:14

50'

Bàn thắng! Hải Phòng 1-2 Ninh Bình! Geovane Magno! Có bóng từ ngoài vòng cấm, Geovane nắn nót tung cú sút chân trái về góc xa làm bó tay Đình Triệu.

28/09/2025 | 19:09

46'

Hiệp 2 bắt đầu. 

28/09/2025 | 18:53

45'+5

Hiệp 1 kết thúc! Hải Phòng 1-1 Ninh Bình!

28/09/2025 | 18:51

45'+4

Không vào! Friday thoát xuống đối mặt Văn Lâm, sửa bóng về góc xa nhưng thủ môn đội khách cản phá xuất sắc bằng chân.

28/09/2025 | 18:48

45'+1

Bàn thắng! Hải Phòng gỡ hòa 1-1! Hữu Nam bình tĩnh khống chế bóng rồi nhả lại để Bicou dứt điểm đánh bại Văn Lâm. Hàng thủ Ninh Bình có pha thiếu tập trung.

28/09/2025 | 18:47

44'

Trong những phút cuối hiệp 1, Hải Phòng áp đảo toàn diện.

28/09/2025 | 18:43

40'

Antonio căng ngang vào vòng cấm, Friday dứt điểm bị Văn Lâm băng lên cản phá.

28/09/2025 | 18:41

36'

Thêm cơ hội cho Hải Phòng, nhưng Antonio sút quá cao so với khung thành Văn Lâm.

28/09/2025 | 18:35

34'

Không vào! Hải Phòng phản công nhanh, nhưng Friday thực hiện cú sút thiếu chính xác khi không bị ai kèm.

28/09/2025 | 18:33

32'

Antonio tung cú sút phạt trực tiếp về phía góc gần, Văn Lâm đổ người cứu thua.

28/09/2025 | 18:30

29'

Hải Phòng đẩy nhanh tốc độ. Đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm lấn lướt trong những phút vừa qua.

28/09/2025 | 18:28

27'

Không vào! Antonio tung cú sút xa rất căn, Văn Lâm phản xạ cản phá chịu phạt góc.

28/09/2025 | 18:25

24'

VAR! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài giữ nguyên quyết định không công nhận bàn thắng.

28/09/2025 | 18:25

22'

Gustavo sút tung lưới Hải Phòng nhưng các trọng tài bắt việt vị.

28/09/2025 | 18:24

21'

Cơ hội! Antonio chuyền bóng từ cánh trái, Việt Hưng đánh đầu ra ngoài.

28/09/2025 | 18:19

16'

Bàn thắng! Ninh Bình dẫn 1-0! Hoàng Đức thực hiện cú sút phạt đền nhẹ nhàng đưa đội khách dẫn trước.

28/09/2025 | 18:18

15'

Phạt đền! Rất lâu sau khi tình huống Gustavo ngã diễn ra, trọng tài cho Ninh Bình hưởng 11 mét.

28/09/2025 | 18:16

13'

Châu Ngọc Quang cần chăm sóc y tế. Anh không thể tiếp tục thi đấu.

28/09/2025 | 18:12

10'

Gustavo ngã trong vòng cấm Hải Phòng, nhưng không có phạt đền.

28/09/2025 | 18:08

6'

Antonio thoát xuống rất nhanh, xâm nhập vòng cấm tung cú vô lê chân trái không chính xác.

28/09/2025 | 18:07

4'

Trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình. Hai đội có sự thận trọng nhất định. 

28/09/2025 | 18:02

1'

Trận đấu bắt đầu.

28/09/2025 | 17:43

Đội hình xuất phát

Hai Phong Ninh Binh doi hinh.jpg
28/09/2025 | 12:38

Thống kê: 

Ninh Bình là đội ghi nhiều bàn thắng nhất, cũng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất sau 4 vòng V-League 2025/26. 

Ninh Bình có 8 cầu thủ ghi bàn khác nhau chỉ trong 4 trận đầu tiên. Rodrigues Gustavo dẫn đầu với 4 pha lập công.

28/09/2025 | 12:37

Thông tin vòng 5 V-League 2025/26

