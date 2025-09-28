Ninh Bình là đội ghi nhiều bàn thắng nhất, cũng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất sau 4 vòng V-League 2025/26.

Ninh Bình có 8 cầu thủ ghi bàn khác nhau chỉ trong 4 trận đầu tiên. Rodrigues Gustavo dẫn đầu với 4 pha lập công.