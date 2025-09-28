Bảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2025/26 - Cập nhật bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia LPBank V-League mùa giải 2025/26, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu bóng đá V-League 2025/26 - Vòng 6
Nếu Malaysia không đảo ngược án phạt của FIFA vì lỗi gian lận trong việc 'chiêu mộ' 7 cầu thủ, tuyển Việt Nam có thể nhận nhiều lợi thế và mở toang cánh cửa dự Asian Cup 2027.
AFC thông cáo ghi nhận quyết định phạt do Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành đối với LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.
Bị dẫn 2 bàn từ sớm, nhưng CLB CA TP.HCM thực hiện màn ngược dòng ngoạn mục thắng SLNA 3-2, tạm chiếm ngôi đầu LPBank V-League 2025/26.
HAGL và chủ nhà PVF-CAND hòa không bàn thắng trong trận đấu vòng 5 LPBank V-League 2025/26, qua đó thoát khỏi vị trí cuối bảng.