Ghi bàn: Leonardo Artur De Melo 37', Alan Sebastiao Alexandre 68'.

Đội hình xuất phát:

Nam Định: Nguyên Mạnh; Văn Tới, Hồng Duy, Văn Vĩ, Văn Vũ, Hoàng Anh, Lucas Alves, Ti Phông, Caio Cesar, Văn Đạt, Brenner.

CAHN: Nguyễn Filip; Đình Trọng, Tuấn Dương, Lê Văn Đô, Stefan Mauk, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Alan, Quang Hải, Leo Artur, Đình Bắc.

28/09/2025 | 19:57

90'+6

Hết giờ! Nam Định 0-2 CAHN! 

Nhà ĐKVĐ V-League thua toàn diện trước CAHN.

Ảnh: T.L
28/09/2025 | 19:51

90'+1

CAHN có pha tấn công tốt, nhưng không hiểu ý nhau nên chỉ có phạt góc.

28/09/2025 | 19:47

85'

Nam Định chủ động đẩy tốc độ trận đấu lên cao hơn, nhưng chủ nhà đang bế tắc.

28/09/2025 | 19:42

73'

Cứu thua! Đình Bắc kiến tạo “lườm rau gắp cá”, Alan thoát xuống dứt điểm bị Nguyên Mạnh cản phá. Ở tình huống sau đó, thủ môn Nam Định cản thành công cú đá góc hẹp của Quang Hải.

28/09/2025 | 19:28

68'

Bàn thắng! 2-0 cho CAHN! Quang Hải thoát xuống, thủ môn chủ nhà băng lên cản phá khiến anh bị ngã, nhưng kịp kiến tạo để Alan dứt điểm vào khung thành trống.

28/09/2025 | 19:26

65'

Lâm Ti Phông dứt điểm nhưng chỉ mang về phạt góc. Nam Định bế tắc.

28/09/2025 | 19:22

62'

Lưới của Nam Định rung lên lần thứ 2, nhưng Leo Artur đã việt vị. Anh yêu cầu xem VAR, nhưng đó là lỗi rất rõ ràng.

28/09/2025 | 19:12

51'

Trong pha phạt góc, Giáp Tuấn Dương băng nhanh đánh đầu cao hơn xà ngang Nam Định trong gang tấc.

28/09/2025 | 19:10

50'

Quang Hải sút phạt trực tiếp rất đẹp, Nguyên Mạnh bay người cản phá.

28/09/2025 | 19:08

47'

Đội chủ nhà tấn công nhanh, nhưng pha căng ngang từ cánh phải như rót bóng cho thủ môn Nguyễn Filip.

28/09/2025 | 19:06

46'

Hiệp 2 bắt đầu. HLV Vũ Hồng Việt thực hiện 3 thay đổi.

28/09/2025 | 18:52

Hiệp 1 kết thúc!

Nam Định 0-1 CAHN!

Ảnh: T.L
28/09/2025 | 18:50

43'

Brenner thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Nguyễn Filip, Thành Long kịp về phá bóng.

28/09/2025 | 18:40

37'

Bàn thắng! Nam Định 0-1 CAHN! Quang Hải chuyền cực độc, Alan nhả bóng để Leo Artur tung cú sút trước vòng cấm phá vỡ bế tắc.

28/09/2025 | 18:38

30'

CAHN đang thi đấu chủ động hơn. Nam Định khó khăn trong lên bóng.

28/09/2025 | 18:27

25'

Trận đấu tiếp tục bị gián đoạn để các chuyên gia y tế vào sân.

28/09/2025 | 18:21

22'

Sau khi chăm sóc y tế, Hoàng Anh được cáng khỏi sân. Thay đổi bắt buộc của Nam Định. A Mít vào sân.

28/09/2025 | 18:20

19'

Lý Công Hoàng Anh bị đau sau pha va chạm với cầu thủ đội khách.

28/09/2025 | 18:15

15'

Cơ hội! Đình Bắc tung cú sút má trong chân phải, như tình huống Julian Alvarez sút phạt vào lưới Real Madrid, nhưng đưa bóng đi đúng vị trí Nguyên Mạnh.

28/09/2025 | 18:14

14'

Cầu thủ Nam Định tung cú sút từ rất xa nhưng bật hậu vệ đội khách.

28/09/2025 | 18:11

10'

Tốc độ trận đấu chậm lại, Nam Định không thể áp đặt thế trận. 

28/09/2025 | 18:05

4'

Chủ nhà Nam Định chủ động đá nhanh, pressing và tung ra những đường chuyền dài.

28/09/2025 | 18:00

1'

Trận đấu bắt đầu.

28/09/2025 | 17:44

Đội hình xuất phát

Nam Dinh CAHN doi hinh.jpg
28/09/2025 | 12:47

Thông tin vòng 5 V-League 2025/26

