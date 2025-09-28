Tối 28/9, HLV Phan Như Thuật và SLNA nói lời chia tay khi LPBank V-League 2025/26 mới trôi qua được 5 vòng đấu. Ở trận gần nhất, đội bóng xứ Nghệ dù dẫn trước CA TP.HCM 2-0 nhưng sau đó thua ngược 2-3. Kết quả này khiến HLV Phan Như Thuật rất thất vọng, và nhà cầm quân này quyết định từ chức.

Theo ông Thuật, thất bại đến từ hai nguyên nhân chính: Hàng công phung phí quá nhiều cơ hội và hàng thủ mất sự chắc chắn sau khi bị rút ngắn tỷ số.

HLV Phan Như Thuật.

Như vậy HLV Phan Như Thuật là nhà cầm quân thứ 2 từ chức ở V-League mùa này. Trước đó, Hà Nội FC và HLV người Nhật Bản Makoto Teguramori chia tay nhau sau thành tích không tốt từ đầu mùa giải.

Hiện chưa rõ ai là người lên thay HLV Phan Như Thuật. Tuy nhiên trong nhiều năm qua, SLNA thường "xoay tua" ghế thuyền trưởng, với những gương mặt quen thuộc của đội bóng.

Sau 5 vòng đấu, SLNA có 1 trận thắng, 1 hòa và 3 thua. Đây là thành tích không làm lãnh đạo cũng như các CĐV hài lòng. Tại vòng 6, SLNA sẽ có chuyến làm khách đến sân Pleiku gặp HAGL. Gặp đối thủ vừa sức, đây là cơ hội để đội bóng xứ Nghệ giành ít nhất 1 điểm.