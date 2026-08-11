"Tôi phải khẳng định đây là một chiến thắng rất đặc biệt đối với cá nhân tôi cũng như CLB CAHN. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc tham dự giải đấu lớn nhất châu Á, đặc biệt là đối với một đội bóng đến từ Việt Nam.

Trong hai năm qua, tập thể đội cùng nhau phát triển rất tốt, đoàn kết để tạo nên thành công hôm nay. Chiến thắng này chứng minh tinh thần chiến đấu tuyệt vời của toàn đội trong một trận đấu đầy thách thức", HLV Polking chia sẻ cảm xúc sau trận CAHN thắng Adelaide United 2-0, giành vé dự AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á).

HLV Polking hạnh phúc với chiến thắng lịch sử của CAHN. Ảnh: CAHN

Đánh giá về trận đấu, HLV Poking nói: "Đối thủ di chuyển rất tốt và gây ra nhiều khó khăn ở những phút đầu. Chúng tôi gặp một chút áp lực và chưa thể kiểm soát cuộc chơi ngay từ sớm. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số giúp các cầu thủ giải tỏa tâm lý, khiến đối phương bắt đầu nôn nóng.

Sang hiệp hai, chúng tôi chủ động lùi sâu đội hình, duy trì khối đội hình tầm trung và hạn chế tối đa các cơ hội của họ. Bàn thắng thứ hai từ tình huống phản công tiếp thêm sự tự tin lớn để đội bóng bảo toàn kết quả".

"Trước trận đấu, ban lãnh đạo họp và nhấn mạnh tầm quan trọng của giải đấu này đối với vị thế của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi phải đối đầu với những CLB hàng đầu châu Á. Mặc dù đội hình có nhiều tân binh mới hội quân được một tháng, việc các cầu thủ nhanh chóng hòa nhập, kết nối và chiến đấu vì mục tiêu chung khiến tôi rất tự hào. Giờ đây, mỗi trận đấu phía trước đều là cơ hội lớn để chúng tôi khẳng định mình", thuyền trưởng CAHN nhấn mạnh.

CAHN lần đầu tham dự Cúp C1 châu Á. Ảnh: CAHN

Đây là lần đầu tiên một đội bóng của Việt Nam tham dự đấu trường cao nhất của châu Á. HLV Polking khẳng định việc CAHN góp mặt ở Cúp C1 không chỉ là niềm tự hào, mà còn giúp đội bóng cũng như bóng đá Việt Nam phát triển.

"Khi thi đấu với những đối thủ mạnh hơn từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, đó là cơ hội tốt nhất để chúng tôi học hỏi và nâng cao trình độ. Muốn tiến bộ, bạn phải đối đầu với những người giỏi nhất. Chúng tôi không chỉ đại diện cho một CLB mà còn đại diện cho hình ảnh bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á", HLV Polking chốt lại.