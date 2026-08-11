“Huỳnh Như là một cầu thủ đẳng cấp, có lẽ hay nhất từ trước đến giờ của bóng đá nữ Việt Nam. Chúng tôi cũng đi xem rất kỹ từ giải Cúp Quốc gia hồi tháng 5 đến giải VĐQG tháng 6, tháng 7 vừa rồi. Huỳnh Như mùa này vẫn chơi ở TP.HCM nhưng không được đều. Đặc biệt, Huỳnh Như sinh năm 1991, hiện nay 35 tuổi”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Trước đó, trong danh sách tập trung tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch Asiad 2026, Huỳnh Như không có tên. Theo HLV Hoàng Văn Phúc, khoảng cách trình độ tại Asiad là rất lớn, đặc biệt khi tuyển nữ Việt Nam phải đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản. Trong khi đó, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) cũng được đánh giá có trình độ tương đương. Vì vậy, lực lượng tuyển nữ Việt Nam cần những cầu thủ có thể đảm bảo được về thể lực.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết Huỳnh Như không đạt phong độ tốt vì có tuổi. Ảnh: VFF

“Chúng tôi đi tìm những nhân tố mới. Khoảng 2-3 năm trước, khi Huỳnh Như ở đỉnh cao phong độ thì có ích cho đội tuyển. Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ và cũng có một số gương mặt trẻ, hy vọng từng bước thay các đàn chị đi trước”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Tuyển nữ Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị hướng tới Asiad 2026. Theo kế hoạch, đội duy trì tập luyện trong nước kết hợp thi đấu giao hữu trước khi lên đường tập huấn tại nước ngoài, hoàn thiện khâu chuyên môn trước khi bước vào tranh tài.

"Chúng tôi tập theo khung giờ ở Nhật Bản. Trận đầu tiên chúng ta gặp Đài Loan (Trung Quốc) là lúc 16h. Bản thân chúng tôi cũng đi học, cập nhật những kiến thức bóng đá hiện đại để đưa vào bài tập chiến thuật hợp lý.

Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại Asiad. Ảnh: VFF

Chúng ta có thời điểm pressing, có thời điểm kiểm soát bóng, phòng ngự phản công. Các nhân tố trẻ tiếp thu tương đối nhanh. Tinh thần cầu thủ rất tốt. Hy vọng từ giờ đến hết tháng, họ hấp thụ được các bài tập mà BHL đưa ra và thi đấu đạt kết quả khả quan ở Asiad tới”, tân thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam nói.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ Asiad, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh rất cao khi quy tụ nhiều đội bóng giàu thành tích của bóng đá nữ châu Á.

Asiad 2026 diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Riêng môn bóng đá nữ khởi tranh sớm từ ngày 14/9 và kết thúc vào ngày 2/10.