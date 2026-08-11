Thời gian qua, Quang Hải chịu nhiều áp lực vì phong độ chưa được tốt tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Nhiều ý kiến cho rằng anh không xứng đáng đá chính ở tuyển Việt Nam, nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn luôn tin tưởng vào học trò, mong tiền vệ đội trưởng có thể trở lại và toả sáng đúng lúc, trước mắt là hai trận bán kết gặp Malaysia.

Có một điều thú vị là Quang Hải là cầu thủ rất có duyên ghi bàn vào lưới Malaysia, trong những trận đấu có tính chất quan trọng. Thủ quân tuyển Việt Nam chia sẻ: “Điều thúc đẩy tôi không ngừng cố gắng là mỗi ngày thức dậy, bước ra sân tập và cùng các đồng đội chinh phục những danh hiệu, những vị trí cao hơn. Chúng tôi hy vọng có thể mang thêm nhiều danh hiệu về cho tuyển Việt Nam và xa hơn nữa là đạt được những thành tích cao ở những đấu trường lớn.

Quang Hải đang chịu nhiều áp lực. Ảnh: S.N

Đối với tôi, chẳng có gì là đỉnh cao cả, mà luôn luôn hướng tới việc chinh phục đỉnh cao, không ngừng dừng lại. Điều đó thôi thúc tôi có thể tiến bộ hơn nữa. Tôi mong rằng tuyển Việt Nam mang nhiều danh hiệu cho người hâm mộ”.

"Mỗi lần tham dự một giải đấu như ASEAN Cup là một vinh dự với bất cứ cầu thủ nào. Cá nhân tôi hướng tới giải lần này không khác gì lần trước, đó là quyết tâm giành thành tích cao nhất, tập trung cao nhất, mong muốn được cống hiến và đóng góp vào thành tích chung của đội bóng, mang lại niềm vui cho người hâm mộ thêm một lần nữa", Quang Hải nói thêm.

Về hai trận bán kết sắp tới, Quang Hải khẳng định Malaysia là thử thách không dễ dàng, đặc biệt khi tuyển Việt Nam phải thi đấu trận lượt đi trên sân khách tại Kuala Lumpur vào ngày 16/8.

“Với mọi trận đấu và mọi đối thủ, Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đều phải duy trì sự tập trung cao nhất và có sự chuẩn bị tốt nhất để hướng tới chiến thắng. Không có đối thủ nào dễ chơi, đặc biệt những trận đấu trên sân khách luôn rất khó khăn”, Quang Hải cảnh báo các đồng đội.

Thủ quân tuyển Việt Nam tập trung cho hai trận bán kết gặp Malaysia. Ảnh: S.N

Trước những thử thách với cả tuyển Việt Nam và bản thân, Quang Hải tin rằng mọi khó khăn sẽ được vượt qua. Anh nhớ lại những ký ức của tuổi trẻ, của thời còn nhỏ bắt đầu đến với bóng đá, xem đó là động lực để tiếp tục chiến đấu trong chặng đường sắp tới.

“Ngay trước nhà tôi có một sân bóng. Nếu không chơi bóng đá, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì khác. Khi còn nhỏ, dù trời nóng hay nắng đến đâu, chỉ cần có bóng là chúng tôi lại chơi cùng nhau. Phần lớn chúng tôi đều xuất thân từ những gia đình bình thường và bóng đá đơn giản là niềm đam mê.

Sau một quá trình nỗ lực và có thành tích nhất định, chúng tôi cảm thấy đó là một niềm tự hào, công sức xứng đáng với từng cá nhân khi trải qua quãng thời gian dài cống hiến", Quang Hải chia sẻ.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn