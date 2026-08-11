Vào 16/8 tới đây, Malaysia sẽ tiếp tuyển Việt Nam trên sân nhà, trước khi 2 đội tái đấu tại Mỹ Đình (Hà Nội) 3 ngày sau đó, để tranh chiếc vé chung kết ASEAN Cup 2026, gặp đội thắng ở cặp bán kết còn lại Thái Lan vs Singapore.

Ở trận đấu gần nhất diễn ra cuối tháng 3, tuyển Việt Nam thắng 3-1 Malaysia

Malaysia giành quyền đi tiếp với tư cách nhì bảng B, sau trận thắng quan trọng 1-0 Philippines ở lượt đấu cuối vòng bảng. Kết quả đồng nghĩa đưa họ gặp tuyển Việt Nam - nhất bảng A (10 điểm), cũng là đương kim vô địch của giải đấu.

Thực tế, tuyển Việt Nam không chỉ ở vị trí cao hơn đối thủ vào thời điểm hiện tại, mà còn hoàn toàn áp đảo về thống kê đối đầu giữa 2 đội.

Nhìn vào lịch sử đối đầu của Malaysia - 12 năm không thắng được tuyển Việt Nam, tờ Bharian không khỏi lo cho đội nhà và cảm thấy… tiếc vì đáng ra họ đã ‘xóa’ được cái dớp ấy, nếu không có vụ bê bối làm giả giấy tờ cầu thủ nhập tịch, gây chấn động.

“Lần gần nhất Malaysia thắng tuyển Việt Nam là tại bán kết AFF Cup 2014. Vào tháng 6 năm ngoái đội đã chấm dứt cơn khát 11 năm không vượt qua được đối thủ khó chơi này, bằng trận thắng 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tiếc là kết quả này bị hủy bỏ, thay vào đó tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0 sau án phạt dành cho Hiramau Malaya liên quan đến vụ làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch.

Điều này cũng có nghĩa, Malaysia chưa biết mùi thắng trong 10 lần gần nhất đấu tuyển Việt Nam, với chỉ 1 hòa và nhận tới 9 thất bại“.

Tuyền thông Malaysia nhận định đội nhà có trận đấu vô cùng khó khăn trước các nhà đương kim giữ cúp. Ảnh: Bernama

Tờ này đánh giá: “Thành tích đối đầu với Việt Nam như vậy, đủ cho thấy tuyển Malaysia, đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe, phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn thế nào tại bán kết ASEAN Cup. Chưa kể, Hiramau Malaya vắng nhiều cầu thủ trụ cột tại giải đấu”.

Dù đội nhà đứng trước thử thách lớn, nhưng HLV Tan Cheng Hoe tin rằng, các học trò của ông chẳng có gì để mất nên sẽ chiến hết mình trước tuyển Việt Nam:

“Đấu với tuyển Việt Nam thì việc giành được chiến thắng luôn là nhiệm vụ rất khó khăn. Chúng tôi biết đội bóng của HLV Kim Sang Sik là ứng viên số 1 của giải đấu, nhưng Malaysia nuôi tham vọng lấy vé chung kết ASEAN Cup 2026”.

Vị thuyền trưởng lên dây cót cùng học trò: “Chúng tà phải tự tin vào chính mình. Hi vọng người hâm mộ sẽ lại đến sân cổ vũ đông đảo, tiếp sức cho đội”.

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