Bất chấp cơn mưa tầm tã, CAHN tràn lên tấn công, gây áp lực lớn với hàng phòng ngự Thanh Hóa.
Ở trận đấu này, Đình Bắc và các đồng đội muốn có trọn 3 điểm, nhằm sớm lên ngôi vô địch
Dẫu vậy trong hiệp 1 Thanh Hóa phòng ngự rất chắc chắn.
Ngoài ra, CAHN cũng thiếu may mắn trong một số tình huống dứt điểm.
Sang hiệp 2, CAHN vẫn là đội chiếm thế trận.
Phút 66, Leo Artur khống chế xử lý một loạt động tác trước khi dứt điểm má trong chân trái tung lưới Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau khi check VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng của đội chủ nhà.
Phút 88, Alan thực hiện quyết đoán cú sút 11 mét làm tung lưới đội khách. Tỷ số là 1-0. 
Bàn thắng khai thông thế bế tắc cho CAHN.
Alan là chân sút chủ lực của đội bóng ngành công an.
Phút 90+9, Rogerio Alves bứt phá dọc biên trái từ sân nhà, chạy một mạch đến vòng cấm Thanh Hóa và sút góc hẹp hạ gục Y Êli Niê, ấn định chiến thắng 2-0.
CAHN chính thức vô địch sớm trước 3 vòng đấu.
Các cầu thủ công kênh HLV Poking, ăn mừng chức vô địch.
Niềm vui của các CĐV đội bóng ngành công an. CAHN dự kiến sẽ nâng cúp vô địch ở vòng đấu cuối trên sân nhà, gặp CLB Thể Công Viettel.