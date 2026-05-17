Được đánh giá ngang sức cân tài, U17 Hàn Quốc và U17 Uzbekistan đã cống hiến 90 phút mãn nhãn, với 4 bàn thắng chia đều cho hai đội.

Phải phân định thắng thua trên loạt luân lưu, thủ môn dự bị Mehrojbek Sirojiddinov trở thành người hùng U17 Uzbekistan khi cản phá thành công cú đá của Park Kyung-hoon, giúp đội nhà tiến vào bán kết.

U17 Uzbekistan giành chiến thắng nghẹt thở - Ảnh: AFC

Quãng 15 phút đầu diễn ra khá tẻ nhạt, không có cơ hội hay cú sút nào được tạo ra, trong bối cảnh hai đội gặp khó trong việc tìm đúng nhịp điệu thi đấu.

Đến giữa hiệp một, U17 Hàn Quốc bất ngờ mở tỷ số. Đón lõng đường căng ngang của đồng đội trong vòng cấm, Moon Ji-hwan xử lý bình tĩnh rồi dễ dàng lập công.

Sau khi bị dẫn bàn, U17 Uzbekistan vùng lên với những cơ hội liên tiếp. Đáng chú ý là pha đối mặt thủ môn của Sukhrob Sadirdjanov.

Phút 41, thủ thành U17 Hàn Quốc là Moon Yu-no mắc sai lầm nghiêm trọng, để Ravshanbekov cướp được bóng gỡ hòa cho các cầu thủ đến từ vùng Trung Á.

Đến khoảng thời gian bù giờ hiệp một, lại là Ravshanbekov solo bên cánh phải rồi tung cú đá tuyệt đẹp rìa vòng cấm ghi bàn thứ hai cho U17 Uzbekistan.

Sang hiệp hai, các cầu thủ áo đỏ dồn lên tìm bàn gỡ. Choi Jae-Hyeok và Ahn Joo-wan liên tục thử vận may với những pha nã pháo tầm xa nhưng bất thành.

U17 Uzbekistan sẽ chạm trán U17 Nhật Bản ở bán kết - Ảnh: AFC

Mãi đến phút 88, An Sun-hyun chớp thời cơ tung cú sút kỹ thuật ngay đầu vòng cấm, bóng cuộn vào lưới không cho thủ môn Shamuratov cơ hội cản phá.

Hòa 2-2 trong 90 phút chính thức, hai đội bước ngay vào lượt đấu penalty. Park Kyung-hoon là người duy nhất đá hỏng, khiến U17 Hàn Quốc thua 3-5 trên chấm luân lưu, đành nhường tấm vé đi tiếp cho đối thủ.