Cùng với LPBank V-League và Cúp CLB Đông Nam Á, CAHN khởi đầu đạt kết quả tốt ở AFC Champions League Two 2025/26. Sau 2 lượt trận đầu tiên, đoàn quân của HLV Mano Polking có 1 thắng, 1 hòa, giành 4 điểm, đang tạm dẫn đầu bảng E. Đây là thành tích rất đáng khích lệ với đại diện của Việt Nam khi họ rơi vào bảng đấu khó.

Trận tiếp đón Macarthur FC (Australia) có tính chất rất quan trọng với CAHN. HLV Polking khẳng định ông và các học trò làm hết sức giành chiến thắng trước đối thủ mạnh. Thuyền trưởng CAHN cho biết chỉ khi bỏ túi 3 điểm trận này, đội bóng ngành công an mới có thể nghĩ tới khả năng đi sâu tại AFC Champions League Two 2025/26.

CAHN đang có phong độ ổn định.

Trước trận đấu, CAHN ngoài việc nghiên cứu kỹ về đối thủ, còn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, đấu pháp. Ở trận tiếp đón Macarthur FC, HLV Polking không thể có sự phục vụ của Bùi Hoàng Việt Anh do gặp chấn thương, nhưng nhà cầm quân sinh năm 1976 có sẵn phương án thay thế.

Ở mùa giải năm nay, dù thi đấu trên 4 mặt trận nhưng CAHN vẫn duy trì được sự ổn định. Sau 8 trận, Quang Hải và các đồng đội thắng 6 và hòa 2 trận, ghi 18 bàn thắng.

Cũng như các giải đấu mà CAHN tham dự ở mùa này, HLV Polking khả năng tiếp tục bố trí đội hình thiên về tấn công, ngay cả khi gặp đối thủ được đánh giá ở một đẳng cấp cao hơn. Với dàn nội binh và ngoại binh chất lượng, có phong độ tốt, CAHN đang rất tự tin.

Bên kia chiến tuyến, Macarthur FC có thành tích rất tệ trên sân khách. Ở 3 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đại diện đến từ Australia đều thua, trong đó có cả thất bại 1-2 trước đối thủ yếu Taipo ở lượt trận mở màn AFC Champions League Two năm nay. Macarthur FC hiện đang có 3 điểm, tạm xếp thứ 3 bảng E.

Với sự chuẩn bị tốt nhất cùng việc đối thủ không có phong độ cao, CAHN hướng tới chiến thắng trên sân nhà, qua đó tiếp tục dẫn đầu BXH, duy trì lợi thế trong cuộc đua vé đi tiếp ở sân chơi châu lục.

Trận CAHN vs Macarthur FC diễn ra vào lúc 19h15 ngày 23/10 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.