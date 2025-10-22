Trước khi hành quân sang Thái Lan tranh tài tại SEA Games 33, U22 Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025 (Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc) từ ngày 12 đến 18/11.

Giải đấu hứa hẹn hấp dẫn khi U22 Việt Nam đọ sức với các đội bóng trẻ hàng đầu châu lục là Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan.

U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tích cực cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Ở lần tham dự giải giao hữu tại Trung Quốc hồi tháng 3/2025, dưới sự dẫn dắt của Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, U22 Việt Nam thi đấu ấn tượng với thành tích bất bại (hòa U22 Hàn Quốc 1-1, hòa U22 Uzbekistan 0-0 và hòa chủ nhà U22 Trung Quốc 1-1), qua đó giành hạng Ba chung cuộc. Thủ môn Cao Văn Bình được BTC bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải.

CFA Team China Panda Cup 2025 giúp U22 Việt Nam có màn chạy đà chất lượng không chỉ cho SEA Games 33, mà còn VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2026.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam hội quân trở lại cùng thời điểm với đợt tập trung của ĐTQG trong dịp FIFA Days tháng 11/2025. Do HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt tuyển Việt Nam đá trận lượt về gặp Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, nhiều khả năng trợ lý Đinh Hồng Vinh là người trực tiếp cầm quân ở U22 Việt Nam.

Theo lịch thi đấu vừa được BTC công bố, U22 Việt Nam đá trận mở màn gặp chủ nhà Trung Quốc, vào lúc 18h35 ngày 12/11, sau đó gặp Uzbekistan (14h30 ngày 15/11), Hàn Quốc (14h30 ngày 18/11).