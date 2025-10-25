XEM CLIP:

Ngày 25/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo từ đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội) đã truy xét, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của nhóm thanh thiếu niên "bốc đầu" xe máy trên đường.

Theo đó, ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với: Hoàng Anh Tuấn (SN 2009); Hoàng Hải Anh (SN 2009); Hoàng Việt Anh (SN 2009); Hoàng Văn Quyến (SN 2007); Đỗ Xuân Mậu (SN 2008) cùng trú tại thôn Cù Sơn, xã An Khánh (Hà Nội); Phạm Xuân Tiến (SN 2007) trú tại phường Đại Mỗ (Hà Nội); Lê Hà Tùng (SN 2007) trú tại phường Thanh Xuân (Hà Nội); Phạm Thế Quang (SN 2006) trú tại phường Dương Nội (Hà Nội); Vũ Anh Phương (SN 2007); Nguyễn Văn Lâm (SN 2008) cùng trú tại phường Đại Mỗ để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hình ảnh nhóm thanh niên "bốc đầu" xe máy được gửi đến Cục trưởng CSGT. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 15/10, Công an phường Đại Mỗ tiếp nhận tin báo từ Cục CSGT (Bộ Công an) và người dân về việc một nhóm thanh niên "bốc đầu" xe máy tại đường Lê Giản (khu vực trước Chung cư Anland Lake View), gây mất an toàn giao thông.

Ban Chỉ huy Công an phường Đại Mỗ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an Thành phố xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng 6 - Cục CSGT, các Đội CSGT đường bộ số 6 và 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét.

Đến khoảng 13h cùng ngày, Công an phường Đại Mỗ đã bắt được nhóm đối tượng trên, thu giữ tang vật là 5 xe máy các loại.

Nhóm thanh thiếu niên "bốc đầu" xe máy được triệu tập đến cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng 21h ngày 14/10, nhóm thanh thiếu niên gặp nhau tại khu vực cổng Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Dương Nội). Tại đây, các đối tượng bàn nhau ra đường Lê Giản - Bạch Thành Phong để diễu hành, dàn hàng ngang và "bốc đầu" xe máy.

Cả nhóm thống nhất chia người vào các xe, trong đó, Tiến chở 2 người, Tuấn một mình điều khiển xe không biển kiểm soát, còn lại mỗi xe có 2 người.

Khi đến đường Lê Giản (khu vực trước Chung cư Anland Lake View), các đối tượng sử dụng xe máy chạy với tốc độ cao, dàn hàng ngang và bốc đầu xe từ đường Lê Giản đến Bạch Thành Phong và ngược lại với cung đường khoảng 1km.

Sự việc trên đã được người dân và anh L.H.M. quay clip ghi nhận và phản ánh đến cơ quan công an.