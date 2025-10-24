Ngày 24/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, CSGT toàn quốc đang triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe.

Theo đó, kế hoạch nhằm kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, bảo đảm mỗi công dân và mỗi phương tiện chỉ có một mã định danh.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, hoạt động trên cũng góp phần làm sạch dữ liệu "đúng - đủ - sạch" nhằm ngăn chặn gian lận, giả mạo thông tin, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong đăng ký, sang tên, xử lý vi phạm và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ảnh: Đình Hiếu

Cơ quan chức năng khuyến khích người dân kiểm tra, đối chiếu thông tin qua các ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an để kịp thời phát hiện và điều chỉnh sai sót, tránh phát sinh vi phạm hoặc trách nhiệm pháp lý.

Đối với công tác làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu phương tiện, lực lượng CSGT đang tham mưu nhiều biện pháp để siết chặt hơn nữa công tác quản lý phương tiện, nhất là đối với xe máy qua nhiều đời chủ, nhằm ràng buộc hơn nữa trách nhiệm của chủ xe.

Dự kiến đến ngày 31/12, 100% dữ liệu phương tiện sẽ đảm bảo "đúng - đủ - sạch". Cục CSGT đặt mục tiêu đến hết năm 2025 và đầu 2026, đơn vị sẽ phối hợp với công an các địa phương trên cả nước rà soát phương tiện hiện còn dữ liệu trên hệ thống, loại khỏi dữ liệu những xe không còn lưu thông.

Sau quá trình chuẩn hóa dữ liệu, những phương tiện nào còn lưu thông sẽ được định danh để phục vụ công tác quản lý và phát hiện, xử lý vi phạm giao thông qua camera giám sát.