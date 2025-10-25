Ngày 25/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tối qua (24/10), Cục trưởng Cục CSGT đã ban hành mệnh lệnh đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn tại 34 tỉnh, thành phố trong cùng một khung giờ.

Theo đó, CSGT tại các địa phương triển khai kiểm tra từ 19h30 đến 23h, tập trung vào các tuyến, địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Kết quả, lực lượng chức năng đã kiểm soát 57.339 lượt người điều khiển phương tiện, phát hiện và xử lý 2.062 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (gồm: 11 lái xe tải, 47 lái xe ô tô con, 1.959 người điều khiển mô tô, 45 người lái xe thô sơ và phương tiện khác).

CSGT Hà Nội kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại đường Khuất Duy Tiến. Ảnh: Đình Hiếu

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, cho biết kết quả này phản ánh thực tế rằng một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa nghiêm túc chấp hành quy định “đã uống rượu bia thì không lái xe”. Ông nhấn mạnh, tại nhiều thành phố lớn, số trường hợp bị xử lý tuy cao nhưng vẫn chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

“Lực lượng CSGT đã xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm, đồng nghĩa với việc ngăn chặn nguy cơ xảy ra hơn 2.000 vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguyên nhân từ người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn”, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nói.

Đại diện Cục CSGT khẳng định, việc đồng loạt ra quân kiểm tra chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ được duy trì thường xuyên, liên tục, kể cả trong các dịp lễ, Tết, nhằm thiết lập thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe” trong toàn xã hội.