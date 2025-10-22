20h ngày 21/10, Đại tá Trần Đình Nghĩa – Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội – phát lệnh ra quân kiểm tra, xử lý xe tải hoạt động trên địa bàn thành phố. Ngay sau đó, các đội CSGT đồng loạt triển khai tổ công tác trên các tuyến đường trọng điểm.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm như chở hàng quá khổ, quá tải, làm rơi vãi vật liệu, cơi nới thành thùng, che lấp biển số, tự ý lắp thêm còi, đèn, vượt đèn đỏ…

Đội CSGT đường bộ số 10 kiểm tra xe tải trên đường trục phía Nam. Ảnh: Đình Hiếu

Ghi nhận trên tuyến đường trục phía Nam (đoạn qua xã Bình Minh, Hà Nội), tổ công tác do Trung tá Nguyễn Quang Huy - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 10 - trực tiếp chỉ huy đã dừng kiểm tra hàng loạt ô tô tải chở vật liệu xây dựng.

Tài xế N.V.K. làm việc với tổ công tác. Ảnh: Đình Hiếu

Thời điểm 21h, tổ công tác kiểm tra ô tô tải mang BKS 30M-382.XX do tài xế N.V.K. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển. Qua cân tải trọng, lực lượng chức năng phát hiện xe này chở quá tải từ 10-30%.

Tài xế N.V.K. cho biết do hoạt động ở công trường, điều kiện ánh sáng hạn chế nên nhiều khi người lái máy xúc không ước lượng được đất, cát múc lên xe dẫn đến quá tải.

Toàn bộ quá trình xử lý vi phạm được lực lượng chức năng ghi hình. Ảnh: Đình Hiếu

Ít phút sau, tổ công tác tiếp tục dừng xe mang biển số 29C-792.XX do tài xế T.M.P. (SN 1986, trú tại Hà Nam) điều khiển. Xe này cũng vi phạm lỗi tương tự, chở quá tải từ 10-30%.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt các tài xế và chủ xe vi phạm, với lỗi chở hàng quá tải 10-30% thì tổng mức phạt là 5,9 triệu đồng.

Tổ CSGT lập biên bản với tài xế vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Trung tá Nguyễn Quang Huy - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 10 - cho biết, với vi phạm chở quá tải có mức phạt tương đối cao nên các tài xế, chủ phương tiện nghĩ ra nhiều cách đối phó với lực lượng chức năng.

"Nhiều nhà xe còn bố trí các đối tượng đi theo sau tổ công tác để báo địa điểm nhằm lẩn tránh sự kiểm tra", Trung tá Nguyễn Quang Huy cho biết.

Đội CSGT đường bộ số 9 cân tải trọng ô tô tải trên quốc lộ 32. Ảnh: Đình Hiếu

2 ô tô quá tải từ 10-30% đã bị phát hiện, xử lý. Ảnh: Đình Hiếu

Còn tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9, lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 32, tập trung kiểm tra các xe chở vật liệu xây dựng, xe bồn trộn bê tông. Qua kiểm tra, đã phát hiện 2 ô tô chở quá tải từ 10-30%.

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, trong đợt ra quân lần này, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố.

Từ 20-24h ngày 21/10 và từ 0-6h ngày 22/10, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý 88 trường hợp vi phạm (trong đó 46 trường hợp xe chở vật liệu xây dựng), phạt tiền ước tính gần 300 triệu đồng.