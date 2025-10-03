Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với H.L.C (27 tuổi, quê tỉnh An Giang, tạm trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) để làm rõ động cơ hành vi giả danh cán bộ công an.

Chiều hôm trước, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tuần tra trên đường Hai Bà Trưng, qua phường Cam Ly - Đà Lạt, phát hiện 1 thanh niên mặc cảnh phục công an nhân dân, đi xe máy có biểu khả nghi.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu người này dừng xe và mời về trụ sở làm việc.

Thanh niên và tang vật liên quan tại trụ sở công an. Ảnh: N.X

Bước đầu, thanh niên cho biết bản thân có sở thích được làm công an. Anh ta nhiều lần đặt mua trang phục, mũ kê-pi, cầu vai, bảng tên, phù hiệu… qua mạng xã hội để phục vụ sở thích khoe khoang, tạo uy tín trong mắt người khác.

H.L.C. đã tự nguyện giao nộp các bộ trang phục ngành công an, mũ kêpi, bảng tên, phù hiệu, còng số 8 cùng một số đồ dùng khác cho công an.

Hiện Công an đang tiếp tục làm rõ sự việc.