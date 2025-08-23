Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 3 phút, ghi lại màn đối đáp giữa một nam thanh niên và kẻ giả danh công an. Điều khiến cộng đồng mạng xôn xao không chỉ bởi chiêu trò lừa đảo cũ rích, mà còn vì thái độ vừa cợt nhả, vừa lúng túng đến mức “quê độ” của đối tượng khi bị vạch trần ngay trong cuộc gọi video.

Trong đoạn clip, kẻ giả danh tự xưng là “công an bộ trung ương” gọi video cho nam thanh niên để “làm việc”. Thế nhưng, thay vì giữ tác phong nghiêm túc như một cán bộ công an thực thụ, hắn lại liên tục đưa tay ngoáy mũi – hành động vừa mất vệ sinh, vừa kém lịch sự.

Trớ trêu ở chỗ, giữa lúc ngoáy mũi, hắn vẫn gắt gỏng yêu cầu nam thanh niên phải “ngồi nghiêm túc” để hợp tác điều tra. Đối tượng mở màn bằng những câu hỏi vòng vo: “Em có liên quan đến đối tượng shipper này không?”, rồi tìm cách dụ dỗ: “Bây giờ em có thể ra Hà Nội làm việc vài ngày không? Cơ quan công an sẽ hỗ trợ tiền vé”.

Khi bị chất vấn: “Anh là công an bên nào?”, hắn lập tức giơ tấm bảng tên vào camera và khẳng định chắc nịch: “Anh là công an bên bộ trung ương, hiểu chưa?”.

Không dừng lại ở đó, kẻ giả danh tiếp tục hăm dọa, yêu cầu nạn nhân tải một ứng dụng lạ có tên “rum” để “làm việc trực tuyến”. Tuy nhiên, nam thanh niên tỏ ra tỉnh táo, liên tục phản bác: “Sao công an không gửi giấy mời mà lại làm việc qua app?”, “Sao không dùng Zalo mà lại tạo rum?”.

Đối tượng giả danh. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước những câu hỏi dồn dập, đối tượng lúng túng, ấp úng, trả lời quanh co, chẳng ăn nhập. Thấy “con mồi” không dễ bị dụ, hắn chuyển sang dọa nạt: “Bây giờ tôi cho lệnh bắt giữ mình, nghe chưa?”.

Nhưng nam thanh niên vẫn bình thản đáp: “Em có làm gì sai đâu mà sợ. Công an thật thì phải có giấy mời hẳn hoi, chứ không làm như mấy anh”. Lời đáp trả thẳng thắn khiến kẻ giả danh “quê độ”, chống chế vài câu rồi vội vàng tắt máy, “chuồn êm” không kịp chào.

Luật sư Vũ Anh Tuấn – Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Hà Nội) nhận định: Đoạn video nhanh chóng gây “bão” trên mạng xã hội. Nhiều người thích thú, hả hê trước sự thông minh và bình tĩnh của nam thanh niên. Không ít bình luận mỉa mai: “Công an gì mà vừa ngoáy mũi vừa run rẩy khi bị hỏi ngược lại”.

Theo luật sư, cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo: Công an khi làm việc luôn có giấy mời, giấy triệu tập rõ ràng, tuyệt đối không gọi video hay yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ để “làm việc trực tuyến”. Người dân cần cảnh giác, tránh để kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Những tình huống như trong clip là minh chứng rõ ràng cho thấy: sự tỉnh táo và hiểu biết pháp luật chính là “lá chắn” tốt nhất trước các chiêu trò lừa đảo. Nếu nhận được các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh cơ quan công quyền, người dân nên bình tĩnh, kiểm chứng thông tin và báo ngay cho công an nơi gần nhất.

Luật sư cũng khuyến nghị: Thường xuyên cập nhật thông tin từ truyền thông, chia sẻ với người thân, bạn bè để nâng cao cảnh giác. Không công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hoặc khi mua sắm.

Khi nhận cuộc gọi tự xưng là công an, cần yêu cầu gửi giấy mời, giấy triệu tập hợp lệ. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn bấm phím, nhấn vào link lạ, cung cấp số tài khoản, mã OTP, thẻ tín dụng hay thông tin cá nhân.

Không chuyển tiền cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu chẳng may đã chuyển, cần báo ngay ngân hàng để phong tỏa tài khoản và liên hệ công an gần nhất để được hỗ trợ.