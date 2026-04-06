Ngày 6/4, Công an phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm 23 đối tượng về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn cá nhân trên Facebook, T.Đ.K (16 tuổi, ngụ phường Cái Răng) và N.K (17 tuổi, ngụ phường Hưng Phú) nảy sinh ý định đánh nhau. Cả hai sau đó lôi kéo thêm bạn bè, hẹn thời gian và địa điểm để "quyết đấu". Trong đó, nhóm của T.Đ.K có 15 người; còn nhóm của N.K có 8 người.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng tham gia đánh nhau và gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Rạng sáng 31/3, hai nhóm này tập trung tại khu vực Khánh Bình, phường Hưng Phú. Tại đây, hai nhóm thanh thiếu niên cầm theo hung khí lao vào đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Nhận tin báo, Công an phường Hưng Phú đã lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường và đã mời 28 người về trụ sở làm việc. Cơ quan chức năng thu giữ 8 dao tự chế, nhiều vỏ chai bia (dùng làm bom xăng) và 6 xe máy các loại. Vụ đánh nhau khiến 4 người bị thương.

Các đối tượng tham gia đánh nhau cùng với các tang vật thu giữ tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Kết quả xác minh cho thấy, trong số 23 đối tượng tham gia đánh nhau, hầu hết đều ở độ tuổi từ 14-18. Đáng chú ý, có đến 20 em đã bỏ học, chỉ 3 em còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Cơ quan công an nhận định, dù các đối tượng còn ở tuổi vị thành niên nhưng hành vi rất manh động, có sự chuẩn bị hung khí như dao tự chế, bom xăng từ trước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Hưng Phú khuyến cáo gia đình, nhà trường cần tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tụ tập băng nhóm, sử dụng mạng xã hội để kích động bạo lực; đồng thời nhắc nhở thanh thiếu niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh để những mâu thuẫn nhỏ dẫn đến vi phạm pháp luật, gây hậu quả đáng tiếc.