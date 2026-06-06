Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2025 cho thấy, toàn tỉnh Đắk Lắk có 34.411 hộ nghèo, chiếm 4,13% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Trong đó, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số lên tới 22.717 hộ, chiếm 66,02% tổng số hộ nghèo. Toàn tỉnh có 51 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, dao động từ 1,52% đến 48,63%, với 27.062 hộ nghèo, tương đương 78,64% tổng số hộ nghèo của tỉnh.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh là 8,94%, cao gấp 3 lần mức bình quân cả nước (2,95%); tỷ lệ hộ nghèo là 4,13%, trong khi bình quân cả nước chỉ 1,3%.

Đắk Lắk là địa phương có tỷ lệ nghèo cao nhất khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và đứng thứ 8 cả nước.

Thiếu thông tin - chiều nghèo cần được thu hẹp

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số nhằm giúp người dân sử dụng hiệu quả thiết bị thông minh và các dịch vụ số, tiếp cận nhanh hơn với chính sách, cơ hội việc làm, kiến thức sản xuất và các dịch vụ thiết yếu. Đây là giải pháp quan trọng, trực tiếp giảm chỉ số thiếu hụt thông tin theo chuẩn nghèo đa chiều.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh những khó khăn khách quan do thiên tai, mưa lũ, dịch bệnh…, một trong những nguyên nhân của hiện trạng nêu trên là công tác thông tin, tuyên truyền, vận động tại nhiều địa phương chưa thực sự đa dạng, phong phú; hiệu quả chưa cao.

Việc truyền tải chính sách, hướng dẫn sản xuất, thông tin việc làm hay các chương trình hỗ trợ đến người dân còn những hạn chế nhất định, ảnh hưởng đến hiệu quả giảm nghèo.

Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2026 của tỉnh Đắk Lắk vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 2/6 xác định rõ: Giảm nghèo bền vững không chỉ là nâng cao thu nhập mà còn phải giảm mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó, cần tập trung giải quyết chiều thiếu hụt về thông tin.

Năm 2026, các địa phương sẽ triển khai nhiều giải pháp phát triển và nâng cấp hạ tầng thông tin, hạ tầng số, viễn thông và Internet tại cơ sở; duy trì, hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cấp xã nhằm bảo đảm người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận kịp thời các thông tin thiết yếu.

Cùng với đó, chính sách viễn thông công ích tiếp tục được triển khai; các điểm cung cấp thông tin công cộng được duy trì, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin thuận lợi hơn.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu công tác truyền thông phải phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đổi mới tuyên truyền để người dân chủ động thoát nghèo

UBND tỉnh Đắk Lắk xác định, đổi mới công tác truyền thông là giải pháp then chốt nhằm giảm thiếu hụt thông tin.

Tỉnh yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông theo hướng tương tác hai chiều, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tín dụng ưu đãi; đồng thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, phong trào tự nguyện đăng ký thoát nghèo.

Việc công khai, minh bạch kế hoạch, danh mục dự án, đối tượng thụ hưởng và kết quả giải quyết kiến nghị của người dân tại cơ sở cũng được chú trọng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin chính sách.

Trong Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đáng chú ý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn và thực hiện các giải pháp về tiếp cận thông tin, truyền thông cơ sở; bảo đảm hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận đầy đủ thông tin chính sách và dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều; Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các vùng, địa bàn đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là người nghèo, cận nghèo.

Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì hướng dẫn và triển khai các chính sách, dự án, nội dung thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện đúng đối tượng, đúng địa bàn; phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo tại vùng khó khăn.

Khi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu rõ chính sách, nắm bắt cơ hội việc làm, sản xuất và dịch vụ công, khả năng tự vươn lên thoát nghèo sẽ bền vững hơn. Đây cũng là nền tảng để Đắk Lắk thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm và hạn chế tái nghèo trong những năm tới.