Nỗ lực giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực tiếp cận, khai thác tài nguyên dữ liệu

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu không chỉ là tài sản mà còn là nguồn lực quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, để nguồn tài nguyên này thực sự phát huy giá trị, thì việc trang bị kỹ năng tiếp cận, khai thác và quản trị dữ liệu cho người dân là nhiệm vụ cấp thiết.

Với tư duy định hướng như vậy, trong Kế hoạch triển khai Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể cho thấy nỗ lực lớn trong công cuộc giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, khai thác dữ liệu số của người dân.

Chẳng hạn, tỉnh quyết tâm xây dựng và hoàn thành kho học liệu số tích hợp với các nền tảng dạy và học trực tuyến, đảm bảo hỗ trợ 100% người học và nhà giáo tham gia hiệu quả các hoạt động giáo dục trực tuyến. Điều này không chỉ giúp xóa bỏ rào cản địa lý mà còn cung cấp thông tin học tập mở cho mọi tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, việc minh bạch hóa dữ liệu thông qua Cổng dữ liệu mở của tỉnh là một bước đi chiến lược. Hệ thống này được yêu cầu đáp ứng 100% tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, cho phép người dân và doanh nghiệp truy cập dữ liệu một cách đơn giản, hiệu quả.

Trong các lĩnh vực “sát sườn” như y tế, tỉnh hướng tới mục tiêu 100% người dân có thể truy cập thông tin sức khỏe cá nhân trên một ứng dụng duy nhất thông qua sổ sức khỏe điện tử.

Đối với lực lượng lao động, mục tiêu đến năm 2030 là 100% người lao động đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hoàn thiện dữ liệu chuẩn hóa sổ lao động điện tử, tích hợp với dữ liệu học tập suốt đời và đào tạo nghề. Thậm chí, hệ thống dữ liệu về nhu cầu lao động, việc làm của xã hội có khả năng tự động cung cấp gợi ý việc làm phù hợp khi người dân gặp tình trạng thất nghiệp, tạo ra một mạng lưới an sinh thông minh dựa trên dữ liệu.

Mặt khác, người dân Đắk Lắk sẽ sớm được tiếp cận với hệ thống giao thông thông minh thông qua vé điện tử và thanh toán không tiền mặt trên 100% phương tiện công cộng, ước tính giảm 15% thời gian chờ đợi.

Đặc biệt, tỉnh Đắk Lắk sẽ nỗ lực số hóa toàn diện dịch vụ công, đảm bảo tối thiểu 80% dữ liệu kết quả thực hiện thủ tục hành chính được tái sử dụng, giúp người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần duy nhất; Cung cấp nền tảng trợ lý ảo thông minh tới 100% cán bộ, công chức để hỗ trợ nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh đa kênh tuyên truyền và đào tạo

Quán triệt quan điểm "dữ liệu càng được chia sẻ, khai thác và sử dụng chung hiệu quả thì giá trị mang lại càng lớn", chính quyền tỉnh Đắk Lắk xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải thay đổi nhận thức và nâng cao năng lực của cộng đồng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về dữ liệu, cần làm rõ dữ liệu chính là nền tảng xuyên suốt trong tiến trình chuyển đổi số, tạo nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Người đứng đầu tại các sở, ban, ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc quản trị dữ liệu, xây dựng và lan tỏa văn hóa dữ liệu đến từng cán bộ và người dân.

Lộ trình đào tạo và phổ biến kiến thức được triển khai đồng bộ qua đa kênh như: Các chương trình, đề án tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dữ liệu số; Các khóa học trực tuyến đại chúng (MOOCs), trang bị kiến thức cơ bản cho người dân về cách sử dụng, quản lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như kỹ năng khai thác và làm việc với dữ liệu; Các khóa đào tạo chuyên sâu, thuê chuyên gia hàng đầu về dữ liệu từ các viện, trường, hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trực tiếp đào tạo…

Có thể thấy, Kế hoạch triển khai Chiến lược dữ liệu đến năm 2030 của tỉnh Đắk Lắk không chỉ hướng tới xây dựng nền tảng dữ liệu hiện đại mà còn đặt mục tiêu dài hạn là nâng cao dân trí số, giảm nghèo thông tin và hình thành cộng đồng công dân số có kỹ năng khai thác, xử lý dữ liệu an toàn, hiệu quả. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.