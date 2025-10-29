Sáng 29/10, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công ty CP Đường sắt Hà Hải (đơn vị quản lý cầu Long Biên) cho biết, hiện phần đường dành cho xe thô sơ trên cầu Long Biên (hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang được rào chắn để phục vụ công tác sửa chữa định kỳ.

Cầu Long Biên (hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm) đã được rào chắn để thi công. Ảnh: Đình Hiếu

Theo đó, ngày 27/10, Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép thi công cho Ban Quản lý dự án Đường sắt 1 - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để rào chắn mép đường Trần Nhật Duật phục vụ phân luồng tổ chức giao thông thi công sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật Km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Để phục vụ thi công, cơ quan chức năng cho phép rào chắn, cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ trên cầu Long Biên, hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm, trong 65 ngày (từ 27/10 - 31/12). Đồng thời, rào chắn mép đường Trần Nhật Duật.

Trong thời gian thi công, các phương tiện qua cầu Long Biên (hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm) sẽ đi đường Long Biên - Xuân Quan qua cầu Chương Dương.

Cầu Long Biên (hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm) sẽ tạm cấm phương tiện trong 65 ngày. Ảnh: Đình Hiếu

Đơn vị thi công phải bố trí đầy đủ hệ thống biển báo (biển công trường, biển đi chậm, biển báo nguy hiểm khác…), phối hợp với lực lượng CSGT để đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công, khu vực lối ra vào công trường.

Nhiều người tỏ ra lúng túng khi chưa nắm được thông tin cấm cầu Long Biên. Ảnh: Đình Hiếu

Lực lượng CSGT được điều động để phân luồng giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Tuy nhiên, đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết đơn vị thi công đã tự ý rào chắn mà chưa thông báo, khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ tại lối lên cầu Long Biên (phía phường Bồ Đề) và khu vực cầu Chương Dương vào chiều 28/10 và sáng 29/10.

"Chúng tôi đã cử cán bộ, chiến sĩ làm việc với đơn vị quản lý cầu, đồng thời tăng cường lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông", đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết.