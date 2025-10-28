Tối 28/10, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt một công ty do lắp màn hình LED quanh thùng xe tải để quảng cáo trên đường.

Ô tô tải lắp màn hình LED quanh thùng xe. Ảnh: CACC.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một ô tô tải gắn màn hình LED quanh thùng để quảng cáo cho một số thương hiệu. Đáng chú ý, xe này di chuyển trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, gây mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 khẩn trương xác minh, làm rõ và truy tìm phương tiện liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy, ô tô tải BKS 29K-098.XX thuộc sở hữu của công ty quảng cáo có trụ sở tại Hà Nội. Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời đại diện công ty đến cơ quan công an làm việc.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 4 lập biên bản xử phạt chủ phương tiện. Ảnh: CACC.

Tại buổi làm việc, đại diện công ty, đồng thời là chủ phương tiện thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết tháo toàn bộ màn hình LED, khôi phục nguyên trạng phương tiện theo quy định.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty quảng cáo – chủ phương tiện – về hành vi “quảng cáo tại mặt sau phương tiện giao thông”, theo điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Do đơn vị vi phạm là tổ chức, mức phạt áp dụng là 7 triệu đồng, đồng thời buộc tháo toàn bộ phần quảng cáo sai quy định trên phương tiện.