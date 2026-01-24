Ngày 24/1, Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả sau một tháng triển khai kế hoạch của UBND TP về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự và mỹ quan đô thị.

Người dân sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phường Hai Bà Trưng. Ảnh: CACC

Theo đó, sau khi triển khai kế hoạch, tình hình trật tự, mỹ quan đô thị tại Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ sở kinh doanh lợi dụng thời điểm không có lực lượng chức năng trên tuyến để vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường.

Trước thực trạng trên, Công an TP đã hướng dẫn các đơn vị xử lý vi phạm hành chính theo hình thức phạt nguội. Giải pháp này được đánh giá là góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn”, giúp công tác xử lý được thực hiện đồng bộ, minh bạch và hiệu quả hơn.

Việc tăng cường phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát, kết hợp tiếp nhận phản ánh trực tiếp tại hiện trường, đã nâng cao hiệu quả quản lý trật tự đô thị, đồng thời từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Sau một tuần triển khai, Công an TP đã phát hiện và bàn giao cho Công an cấp xã xử lý gần 848 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm. Trong đó, 269 trường hợp được phát hiện qua phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ (camera AI) và 579 trường hợp từ phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Người dân sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại phường Cửa Nam. Ảnh: CACC

Công an TP cũng đã tổ chức thí điểm hai trung tâm giám sát camera tại phường Ô Chợ Dừa và Tây Hồ. Kết quả cho thấy, trung tâm camera tại công an cấp xã bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác chủ động bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Mới đây, Công an TP tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn Công an cấp xã kết nối, chia sẻ hệ thống camera sẵn có trên địa bàn, hướng tới mục tiêu duy trì trật tự đô thị “không điểm dừng, không điểm nghẽn”.