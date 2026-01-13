Ngày 13/1, Phòng CSGT Công an Hà Nội công bố số liệu sau 30 ngày triển khai hệ thống (từ 13/12/2025 đến 12/1/2026). Đơn vị đã kiểm duyệt, xác lập hồ sơ phạt nguội cho hơn 6.300 trường hợp đủ căn cứ xử lý.

Trong đó, lỗi vượt đèn đỏ chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 4.200 trường hợp (66,36%), tiếp đến là hành vi không đội mũ bảo hiểm với hơn 2.000 trường hợp.

Camera AI phát hiện người ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Đình Hiếu

Việc ứng dụng đèn tín hiệu thông minh giúp giảm thời gian di chuyển trung bình từ 20-37% và tăng lưu lượng xe qua nút giao từ 1-19% tùy từng tuyến đường, đặc biệt tại các khu vực có mật độ phương tiện cao.

Thời gian tới, Công an Hà Nội sẽ mở rộng phạm vi xử lý của camera AI sang các vi phạm trật tự đô thị. Các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, buôn bán trái phép sẽ được hệ thống ghi nhận để các đơn vị chức năng xác minh, xử phạt.