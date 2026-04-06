Ngày 6/4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên các tuyến cao tốc, đơn vị đã phát hiện một xe đầu kéo vi phạm nhiều quy định về an toàn giao thông.

CSGT niêm phong xe đầu kéo vi phạm nhiều lỗi trên cao tốc. Ảnh: A.X

Cụ thể, lực lượng chức năng đã dừng kiểm tra xe đầu kéo BKS 43H-073.XX do tài xế N.T.A. (33 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) cầm lái chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Qua kiểm tra, CSGT xác định phương tiện này có nhiều vi phạm gồm: không có Giấy đăng ký xe, không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không có phù hiệu theo quy định. Ngoài ra, xe còn chở hàng vượt quá chiều cao cho phép.

Với các vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 16 triệu đồng và trừ 8 điểm giấy phép lái xe; phương tiện bị tạm giữ 7 ngày.

Chủ phương tiện bị xử phạt hành chính 88 triệu đồng với nhiều lỗi, gồm: đưa phương tiện không có đăng ký xe tham gia giao thông; không có kiểm định kỹ thuật; giao xe cho người làm công điều khiển khi không có phù hiệu; để phương tiện chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép.

Như vậy, tổng số tiền phạt của tài xế và chủ phương tiện là 104 triệu đồng.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, toàn tuyến cao tốc từ TPHCM đến Khánh Hòa với chiều dài hơn 460km hiện đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát, cho phép phát hiện, ghi nhận và xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải, cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật.