Theo các nguồn rò rỉ, dòng iPhone 18 sẽ tiếp tục được cải tiến mạnh về camera, yếu tố vốn là “át chủ bài” của Apple trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, không phải mọi nâng cấp đều được chia đều cho tất cả các phiên bản. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất được cho là sẽ chỉ xuất hiện trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ được trang bị camera telephoto với khẩu độ lớn hơn. Ảnh: Aptenod / YouTube

Camera telephoto nâng cấp: Khẩu độ lớn hơn, chụp đêm tốt hơn

Điểm nhấn lớn nhất lần này nằm ở camera telephoto, ống kính zoom quang học vốn đã được cải thiện đáng kể trên iPhone 17 Pro. Nếu thế hệ trước mang đến cảm biến 48MP cùng khả năng zoom quang học lên tới 8x, thì iPhone 18 Pro được cho là sẽ tiến thêm một bước với khẩu độ lớn hơn.

Khẩu độ lớn hơn đồng nghĩa với việc ống kính thu được nhiều ánh sáng hơn, từ đó cải thiện rõ rệt khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Người dùng có thể kỳ vọng những bức ảnh sắc nét hơn, sáng hơn và giàu chi tiết hơn ngay cả khi chụp trong môi trường ánh sáng yếu, điểm mà camera telephoto hiện tại vẫn còn hạn chế.

Trong thực tế, camera telephoto trên iPhone hiện nay hoạt động rất tốt khi đủ sáng, nhưng lại gặp khó khăn trong các bối cảnh thiếu sáng hoặc ban đêm. Nếu tin đồn này chính xác, Apple có thể đang giải quyết đúng một trong những điểm yếu lớn nhất của hệ thống camera zoom.

Khẩu độ biến thiên và cảm biến mới

Không chỉ riêng camera telephoto, dòng iPhone 18 Pro còn được cho là sẽ mang đến một loạt nâng cấp khác cho hệ thống camera. Đáng chú ý nhất là khả năng xuất hiện của khẩu độ biến thiên trên camera chính, một tính năng cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào ống kính tùy theo điều kiện chụp.

Nếu được triển khai rộng rãi, đây sẽ là bước tiến lớn giúp người dùng kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh cũng như chất lượng hình ảnh trong nhiều tình huống khác nhau, từ chụp chân dung cho đến phong cảnh.

Bên cạnh đó, camera Ultra Wide cũng có thể được nâng cấp đồng loạt trên toàn bộ dòng sản phẩm, với ống kính mới do Samsung sản xuất, thay thế cho nhà cung cấp quen thuộc là Sony. Đây là một thay đổi đáng chú ý, cho thấy Apple có thể đang điều chỉnh chuỗi cung ứng để tối ưu chi phí hoặc cải thiện hiệu năng.

“Đặc quyền” của dòng Pro

Dù có thể ra mắt tới 6 mẫu iPhone khác nhau trong năm tới, Apple dường như vẫn giữ nguyên chiến lược phân cấp rõ ràng giữa các dòng sản phẩm. Camera telephoto, đặc biệt là phiên bản nâng cấp với khẩu độ lớn hơn, nhiều khả năng vẫn chỉ xuất hiện trên các mẫu Pro.

Các thiết bị như iPhone tiêu chuẩn, phiên bản Air hay thậm chí là các mẫu mới như iPhone Fold (nếu có) được cho là sẽ chỉ trang bị camera Ultra Wide làm ống kính phụ phía sau. Điều này tiếp tục củng cố vị thế của dòng Pro như lựa chọn dành cho người dùng yêu cầu cao về nhiếp ảnh.

Qua những gì rò rỉ, có thể thấy Apple vẫn đang đặt cược lớn vào khả năng chụp ảnh như một yếu tố khác biệt cốt lõi. Việc nâng cấp camera telephoto, thay vì chỉ tập trung vào camera chính, cho thấy hãng đang hướng đến trải nghiệm toàn diện hơn, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng sử dụng zoom quang học nhiều hơn.

Nếu những cải tiến này trở thành hiện thực, dòng iPhone 18 Pro có thể sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nhiếp ảnh di động cao cấp. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu những nâng cấp này có đủ sức thuyết phục người dùng nâng cấp thiết bị, hay Apple sẽ cần nhiều hơn nữa để tạo ra một bước nhảy vọt thực sự.

Trong khi chờ đợi câu trả lời, một điều gần như chắc chắn là camera vẫn sẽ là chiến trường quan trọng nhất của smartphone trong năm tới và Apple không có ý định đứng ngoài cuộc chơi.

(Theo 9to5mac, Mashable, AppleInsider)