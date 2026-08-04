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Myanmar đã giữ lại hy vọng cạnh tranh tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 bằng màn vùi dập Lào 7-2 trên sân nhà ở Yangon.

Trận đấu diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn khi Lào 2 lần gỡ hòa trong hiệp 1, nhưng sự bùng nổ của hàng công đội chủ nhà đã tạo nên khác biệt.

Win Naing Tun trở thành ngôi sao sáng nhất với cú hat-trick, trong khi đội trưởng Maung Maung Lwin ghi 1 bàn, kiến tạo 3 bàn cho đồng đội.

Sau giờ nghỉ, đoàn quân của HLV Jorn Andersen tiếp tục áp đảo để ghi thêm 3 bàn, khép lại chiến thắng đậm nhất của họ tại giải năm nay.

Dù vậy, niềm vui của Myanmar không trọn vẹn khi Maung Maung Lwin bị truất quyền thi đấu sau pha xô xát với Sayfon Keohanam, khiến cả hai đội chỉ còn 10 người trên sân.

Với 6 điểm sau 3 lượt trận, Myanmar tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp trước cuộc đối đầu mang tính quyết định với Thái Lan ở lượt đấu cuối - diễn ra tại Bangkok tối ngày 8/8.

Bàn thắng:

Myanmar: Lwin Moe Aung 2', Win Naing Tun 20', 41', 83', Maung Maung Lwin 45'+6, Than Paing 52', Hein Htet Aung 81'.

Lào: Chernvanglien 17', Sangvilay 23'.

Thẻ đỏ:

Myanmar: Maung Maung Lwin 70'.

Lào: Sayfon 72'.

Đội hình xuất phát:

Myanmar (4-2-3-1): Zin Nyi Nyi Aung; Hein Zeyar Lin, Zwe Khant Min, Soe Moe Kyaw, Kyaw Min Oo; Lwin Moe Aung, Maung Maung Lwin; Khun Kyaw Zin Hein, Myat Kaung Khant, Win Naing Tun; Than Paing.

Lào (5-4-1): Lokphathip; Koulangsy, Phetviengsy, Keomany, Seesavath, Sangvilay; Siphanom, Keonuchanh, Singsavang, Waenpaseuth; Chernvanglien.