Theo Tiến sĩ, bác sĩ Sanjay Bhojraj, chuyên gia tim mạch tại California (Mỹ), việc ít vận động trong nhiều giờ liền có thể làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Chia sẻ trên Instagram, bác sĩ Bhojraj nhấn mạnh: “Thói quen này làm tăng gấp đôi nguy cơ đau tim, nhưng nhiều người không hề để ý”. Ông cho rằng, trong khi phần lớn mọi người tập trung lo lắng về chế độ ăn uống thiếu lành mạnh hay hút thuốc thì việc thiếu vận động mới là yếu tố thường xuyên xuất hiện ở bệnh nhân tim mạch. “Sau hơn 20 năm làm nghề, tôi nhận thấy điểm chung là mọi người không vận động đủ. Ngồi hàng giờ làm chậm tuần hoàn, tăng đường huyết và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Từ đó, nguy cơ đau tim và đột quỵ tăng lên”, bác sĩ Bhojraj nói.

Ngồi lâu gây hại cho cơ thể ra sao?

Theo Times Now, cơ thể con người được thiết kế để vận động thường xuyên, không phải duy trì trạng thái tĩnh trong thời gian dài. Khi ngồi quá lâu, các enzyme giúp đốt cháy chất béo giảm hoạt động, tuần hoàn máu trở nên trì trệ và mức độ viêm có xu hướng gia tăng. Đồng thời, nguy cơ tăng huyết áp và béo phì cũng cao hơn. Theo các chuyên gia, đây đều là những yếu tố liên quan chặt chẽ đến bệnh tim mạch - một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới.

Bạn nên thường xuyên đi lại, tránh ngồi một chỗ quá lâu. Ảnh minh họa: AI

Các chuyên gia cảnh báo rằng lối sống ít vận động có thể nguy hiểm không kém những yếu tố như chế độ ăn uống kém lành mạnh hay hút thuốc. Khi bạn ngồi trong thời gian dài, cơ thể có thể gặp nhiều vấn đề như lưu thông máu chậm, đường huyết tăng, nguy cơ hình thành cục máu đông gia tăng, từ đó làm tăng khả năng mắc bệnh tim và đột quỵ. Về lâu dài, tình trạng này gây ra “chậm chuyển hóa”, làm giảm khả năng phân giải chất béo, dẫn đến cholesterol tăng cao và kéo theo nguy cơ tim mạch lớn hơn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những người trưởng thành không đạt mức vận động khuyến nghị có nguy cơ tử vong cao hơn từ 20-30%.

Làm gì để giảm nguy cơ?

Các chuyên gia cho rằng mọi người không cần tập luyện cường độ cao hay dành nhiều giờ trong phòng gym để cải thiện sức khỏe tim mạch. Điều quan trọng là duy trì vận động đều đặn suốt cả ngày.

Tiến sĩ Bhojraj khuyến nghị bạn nên hình thành những thói quen đơn giản như: đứng dậy sau mỗi 30-60 phút, đi lại khi nghe điện thoại, đặt lời nhắc vận động mỗi giờ, ưu tiên đi cầu thang thay vì thang máy, tranh thủ đi lại trong giờ nghỉ, thực hiện nhanh các động tác như squat hoặc giãn cơ và duy trì hoạt động thể chất hằng ngày. Ngay cả những khoảng thời gian vận động ngắn cũng có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu, kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.