Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với các biểu hiện bên ngoài rất giống người mắc bệnh lý về tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, nôn, giảm ý thức, giao tiếp khó…

Gia đình cho biết 2 năm nay, người bệnh thường xuyên xuất hiện các cơn đau bụng đột ngột, dữ dội, kèm theo nôn. Những cơn đau bụng kéo dài vài phút, sau cơn đau anh thường nằm lịm đi, gọi hỏi không trả lời. Có nhiều lần xuất hiện thêm tình trạng bí tiểu tiện.

Người bệnh đã đi khám tại một số cơ sở y tế và bệnh viện ở Hà Nội, được nội soi dạ dày, đại tràng, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, hội chẩn chuyên khoa tiêu hóa nhưng không xác định được bệnh. Sau đó, người bệnh chuyển sang khám chuyên khoa sức khỏe tâm thần, được chẩn đoán rối loạn dạng cơ thể, sử dụng 4 loại thuốc thuộc nhóm điều trị lo âu, trầm cảm…

Tuy nhiên, triệu chứng đau bụng không cải thiện. Cơn đau ngày càng tăng cả về số lượng và mức độ, có ngày hơn 10 cơn, các cơn đau đặc biệt tăng sau khi bị mất ngủ.

Người đàn ông trẻ tuổi được chẩn đoán mắc động kinh thể bụng, loại bệnh hiếm gặp. Ảnh: BVCC

Trước khi vào viện, người bệnh bị mất ngủ 2 ngày liên tiếp, sau đó xuất hiện liên tục các cơn đau bụng, kèm theo nôn, giảm ý thức sau mỗi cơn đau, khó giao tiếp. Khi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, anh được các bác sĩ khai thác bệnh sử, có các cơn giảm ý thức kèm theo bí tiểu sau cơn đau nên được đưa vào Trung tâm Đột quỵ để tìm các nguyên nhân liên quan đến thần kinh trung ương.

Sau loạt xét nghiệm, chẩn đoán chuyên sâu, ghi điện não kéo dài ngay sau cơn đau bụng, chụp cộng hưởng từ sọ não..., người bệnh chẩn đoán “Động kinh thể bụng” và được điều trị dùng thuốc theo phác đồ.

Ngay sau 2 ngày điều trị đầu tiên, người bệnh đã đáp ứng với phác đồ thuốc chống động kinh cục bộ. Sau 14 ngày điều trị, người bệnh không tái phát các cơn đau như trước, được ra viện, kê đơn điều trị ngoại trú và tái khám định kỳ.

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Văn Hải, Phó Trưởng khoa Điều trị Thần kinh - Đột quỵ bán cấp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết động kinh thể bụng là dạng bệnh hiếm gặp, không gây ra các cơn co giật nghiêm trọng nhưng lại dẫn đến nhiều biểu hiện khó chịu về đường tiêu hóa. Các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, hoặc tiêu chảy thường dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa khiến người bệnh chậm trễ trong việc điều trị.

Bác sĩ Hải khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng đến 1 năm 1 lần hoặc ngay khi có những triệu chứng lạ.