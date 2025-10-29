Sáng 29/10, căn bếp nhỏ của Trường Tiểu học Trường An (đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa, TP Huế) vẫn tiếp tục đỏ lửa.

Giữa tiết trời mưa lạnh, hàng chục cán bộ, giáo viên, phụ huynh và người dân miệt mài bên nồi cơm, chảo xào, tay thoăn thoắt chia cơm, chia canh, gói hộp… để kịp gửi những suất ăn nóng hổi đến bà con đang bị cô lập trong vùng ngập lũ.

Bắt đầu từ một lời kêu gọi giản dị

Tất cả bắt đầu từ lời kêu gọi trên mạng xã hội của chị Nguyễn Thị Thúy Hồng (TP Huế) chiều 28/10:

“Mấy chị em tính nấu cơm hỗ trợ bà con. Cô Hà Thân cho mượn bếp của Trường Tiểu học Trường An trên đường Phan Bội Châu. Ai có gì góp nấy nhé: gạo, mắm muối, rau củ, đồ khô… Hiện thiếu nhất là hộp nhựa để đựng cơm. Ai có thể phụ thì chiều nay bắt tay nấu luôn, để mai có cơm gửi bà con”.

Mỗi người một việc, chung sức, đồng lòng

Căn bếp nghĩa tình đặt tại Trường Tiểu học Trường An. Ảnh: G.X

Chỉ sau ít giờ đăng tải, lời kêu gọi đã lan tỏa nhanh chóng. Người mang gạo, người góp trứng, rau củ, xúc xích; người khác vội vã đi mua hộp cơm, bao bì… Tất cả cùng tập trung về trường để chung tay nấu nướng.

“Có người bảo chỉ góp được vài quả trứng mà vẫn muốn góp. Tôi thì góp gạo. Ai có gì góp nấy, hết thì dừng. Càng làm càng thấy thương bà con đang bị cô lập, nhiều nhà mấy hôm nay chẳng còn gì ăn. Thật sự cảm nhận được tình người lan tỏa giữa mùa lũ này”, chị Hồng xúc động chia sẻ.

Người dân góp sức chuẩn bị nguyên liệu nấu các suất ăn. Ảnh: G.X

Chị Hồng cho biết, hiện có khoảng 80 người dân ở khắp nơi đến tham gia phụ nấu và 20 người đứng bếp chính. Trước khi nấu, mọi người sẽ thống nhất số lượng suất cơm để chuyển đến từng khu vực cần thiết, có sự kết nối, hỗ trợ từ lãnh đạo phường Thuận Hóa.

Trường học thành bếp nghĩa tình

Cô Thân Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường An chia sẻ: “Thấy cảnh đồng bào ngập trong lũ mấy ngày qua, mình không yên lòng. Khi chị Hồng kêu gọi, nhà trường lập tức đồng ý cho mượn bếp, dụng cụ nấu ăn. Giáo viên, phụ huynh cũng cùng tham gia, chỉ mong góp một phần nhỏ giúp bà con bớt vất vả trong những ngày mưa lũ”.

Cô Hà cho biết thêm, nếu mưa lũ còn diễn biến phức tạp, trường sẽ tiếp tục mở cửa để các nhóm thiện nguyện nấu cơm giúp dân vùng ngập.

Từng suất cơm nóng được nấu gửi đến bà con vùng ngập, tất cả nguyên liệu được người dân ủng hộ Ảnh: G.X

Anh Bùi Văn Nhật, người dân sống gần trường, kể: “Huế đang chứng kiến trận ngập lụt lịch sử. Nhà mình ở chỗ cao nên ổn. Khi thấy hoạt động nấu cơm tặng bà con, đặc biệt là bệnh nhân và người nhà tại các bệnh viện đang ngập, cả nhà liền qua giúp.

Mọi người làm việc khẩn trương, chỉ trong thời gian ngắn đã cùng nhau chuẩn bị được nhiều suất cơm nóng. Tối qua, mình còn theo ghe chở cơm vào tận Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Y Dược và ký túc xá Cao đẳng Y tế để phát cho bà con. Dù cơm tới hơi muộn, ai nấy đều xúc động khi nhận”.

Từng suất cơm được đưa đến người dân vào tối 28/10. Ảnh: G.X

Chỉ trong tối 28/10, bếp thiện nguyện đã nấu và gửi đi gần 3.000 suất cơm nóng, kèm nước uống cho bà con ở nhiều phường và khu vực bị ngập sâu trong TP Huế.

Hiện trên khắp TP Huế, nhiều nhóm nhà hảo tâm và tổ chức thiện nguyện cũng miệt mài góp công, góp của, hỗ trợ cho người dân vùng lũ và bệnh nhân trong các bệnh viện bị nước bao vây.