VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Quách Thị Thêu (SN 1977, ở phường Đống Đa, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo buộc cho rằng, từ năm 2020-2023, bà Thêu là cán bộ của một tập đoàn lớn, không có chức năng, thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận) hay mua các căn hộ với giá ưu đãi tại dự án.

Nhưng do cần tiền để chi tiêu cá nhân và trả nợ, bà Thêu dùng thủ đoạn gian dối, giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận và đầu tư mua căn hộ với giá ưu đãi tại các dự án ở Hà Nội và Thanh Hóa.

Tin tưởng thông tin bà Thêu đưa ra, những người bị hại đã giao tiền cho bị can để rồi sau đó mới biết mình bị lừa. Cáo trạng xác định, từ tháng 11/2020-3/2023, bà Quách Thị Thêu đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 người bị hại số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Lừa “chạy sổ đỏ”

Một trong số bị hại Thêu là ông Tạ Trung T. (SN 1976, ở xã An Khánh, Hà Nội). Khi biết ông T. có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất 1,2 ha ở xã Phú Cát, Hà Nội, bà Thêu giới thiệu có thể lo thủ tục chuyển đổi sang đất sinh thái, đất ở và cấp giấy Giấy chứng nhận trong vòng 9-12 tháng.

Tin là thật, ông T. nhờ bà Thêu "chạy sổ đỏ". Sau khi đồng ý và nhận 785 triệu đồng từ ông T., bà Thêu dùng tiền chi tiêu cá nhân. Đến đầu tháng 4/2021, bị can tiếp tục nói dối ông T. về việc gặp khó khăn về thủ tục để yêu cầu người bị hại đưa thêm 500 triệu đồng. Ông T. đã không chút nghi ngờ mà chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

Để tiếp tục đưa ông T. sập “bẫy lừa”, bà Thêu đưa ra thông tin gian dối về việc mình có quen với lãnh đạo tập đoàn lớn, có khả năng mua được căn hộ chung cư với suất ngoại giao, giá ưu đãi tại một số dự án, nhưng phải đặt cọc 1 tỷ đồng/1 căn hộ.

Theo lời bà Thêu, đầu tư mua các căn hộ này sẽ bán được lãi cao. Tin là thật, ông T. đã đồng ý góp vốn làm ăn và đã chuyển thêm cho bà Thêu 500 triệu đồng (trong đó 250 triệu đồng là cho bà Thêu vay).

Đến khoảng năm 2022, khi thấy các căn hộ tại dự án mà bà Thêu nêu đã bị bán hết, nhưng không có tên mình, ông T. biết mình bị lừa nên đã đòi tiền nhưng bà Thêu chỉ trả 300 triệu đồng.

Với chiêu trò tương tự, bà Thêu đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Phạm Thị Cẩm V. (SN 1977, ở Hà Nội) 998 triệu đồng; lừa của ông Nguyễn Văn H. (SN 1978, ở Bắc Ninh) 250 triệu đồng.