Ngoài 3 mục đích đặt mìn, vận chuyển hàng hóa và thi thể, binh lính Ukraine còn sử dụng robot mặt đất (USV) để sơ tán binh lính bị thương, rà phá bom mìn, bắn vào các vị trí của Nga, phát nổ như một quả bom gần mục tiêu, cũng như thu thập thông tin tình báo trong quá trình giao tranh với quân đội Nga.

Đây là chia sẻ của ông Oleksandr Yabchanka, trưởng bộ phận hệ thống robot của Tiểu đoàn Sói Da Vinci của Ukraine, với tờ Business Insider.

USV Ukraine tấn công một vị trí của quân đội Nga. Ảnh: Militarnyi

Song theo ông Yabchanka, một trong những mục đích "tiềm năng nhất" là sử dụng robot như một quả bom. Nguyên nhân là do USV có thể mang theo khối lượng chất nổ lớn hơn nhiều so với máy bay không người lái (UAV), và có thể tiếp cận mục tiêu an toàn hơn so với việc sử dụng binh sĩ.

"Một điểm khác biệt quan trọng giữa UAV và USV là khối lượng thuốc nổ có thể mang theo. Điều đó rất quan trọng vì Ukraine cần luôn đi trước đối phương một bước, hoặc thậm chí nửa bước về sức mạnh hủy diệt", ông Yabchanka nói.

Theo ông, các UAV cỡ lớn nhất có thể mang theo mìn nặng khoảng 10kg, trong khi các UAV cỡ nhỏ nhất cũng có thể mang theo mìn hơn 20kg và hơn thế. Đáng nói, trước khi phát nổ, USV có thể tiếp cận mục tiêu gần hơn nhiều so với việc điều động binh sĩ đi gài mìn.

Ông Yabchanka cũng thừa nhận, do công nghệ robot đang trong quá trình phát triển và cải tiến, nên nó vẫn còn nhiều thiếu sót. Cụ thể, USV có thể thu thập thông tin tình báo thông qua camera, nhưng sẽ không hiệu quả bằng UAV. Bởi ngay cả những chướng ngại vật đơn giản như đám cỏ cũng có thể hạn chế năng lực hoạt động của USV.

Một vấn đề khác là USV có thể mất liên lạc, và trở thành "đống phế liệu kim loại đắt tiền". Ông Yabchanka nói thêm, nhiều công ty đang sử dụng AI và các công nghệ khác để USV có thể di chuyển mà không cần bất kỳ thao tác vận hành của con người. Song đây là một cuộc đua cần phát triển liên tục.

Điển hình, khi làm nhiệm vụ cứu binh sĩ bị thương, robot sẽ giúp những binh lính khác không gặp phải nguy hiểm trong lúc sơ tán đồng đội. Nhưng theo ông Yabchanka, USV chỉ được sử dụng như phương án cuối cùng, bởi khi thiết bị không may bị ngắt kết nối, nó sẽ đặt binh sĩ bị thương vào tình thế xuất hiện ở nơi trống trải và xa đồng đội, từ đó dễ bị UAV của Nga phát hiện.

USV Ukraine trang bị ống phóng tên lửa đất đối không. Ảnh: Lữ đoàn Cơ giới số 28 của Ukraine

Rải mìn và vận chuyển đạn dược

Các USV được trang bị súng trường và nhiều loại vũ khí khác để có thể vừa tấn công vào vị trí của quân đội Nga, vừa ngăn chặn đối phương bắn trả. Ông Yabchanka mô tả chức năng này là "phức tạp nhất về mặt triển khai", nhưng cho phép đơn vị của ông làm những việc mà "ngay cả những lính bộ binh dũng cảm nhất cũng không thể làm được".

Các robot có thể rải mìn, bởi nhiệm vụ này là "khá nguy hiểm" đối với binh sĩ, do “họ có thể phải đối mặt với cả dàn UAV đối phương đang bay lượn trên đầu". Ngoài ra, USV còn có thể mang theo nhiều mìn hơn so với binh lính.

Ngoài mìn, USV có thể vận chuyển hàng hóa mà binh sĩ cần như lương thực, nước uống, đến đạn dược. Theo ông Yabchanka, một hệ thống robot cỡ trung bình có khả năng mang theo số hàng hóa nhiều hơn so với khoảng 10 quân nhân.

Chưa hết, khác với UAV, USV còn rà phá bom mìn. Cụ thể, robot có thể được triển khai đi trước binh lính để kiểm tra xem tuyến đường có an toàn hay không. Chúng cũng sẽ hứng chịu thiệt hại trước nếu trúng mìn, từ đó làm giảm tỷ lệ thương vong cho binh sĩ.

Ông Yabchanka cho biết, đơn vị của ông đã bắt đầu sử dụng USV để thu thập các binh sĩ tử trận. Thông thường, việc này cần khoảng 8 người, và có nguy cơ đặt họ vào tình huống gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đây cũng không phải là một giải pháp hoàn hảo, bởi robot vẫn có thể bị ngắt kết nối hoặc trúng mìn, buộc binh sĩ phải tham gia hỗ trợ.

Việc sử dụng USV trong giao tranh không hoàn toàn là mới, bởi các công ty phương Tây cũng đã có sản phẩm được sử dụng trong các cuộc xung đột gần đây. Nhưng điều nổi bật ở Ukraine là quy mô sử dụng, và sự đổi mới nhanh chóng.

Đây là điều phương Tây đang theo dõi sát sao, và các công ty cùng quân đội của họ cũng đang nâng cấp công nghệ để thích nghi với sự thay đổi. Nga cũng đang làm điều tương tự.

"Câu hỏi đặt ra là ai sẽ làm điều đó nhanh hơn?", ông Yabchanka nói.

"Chúng ta cần mở rộng quy mô nhanh hơn người Nga", ông kêu gọi ngành công nghiệp châu Âu cần hợp tác chặt chẽ với quân đội Ukraine và thúc đẩy đổi mới nhanh chóng.