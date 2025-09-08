Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong khi tác chiến ở mặt trận Kramatorsk và Druzhkivka, Ukraine, các đơn vị điều khiển FPV cảm tử thuộc Cụm quân phía Nam của Nga đã phát hiện các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) của Kiev.

Hãng tin TASS trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay: “Các đòn tấn công bằng FPV cảm tử của Trung đoàn súng trường cơ giới biệt lập số 77 thuộc Cụm quân phía Nam đã phá hủy 3 UGV của đối phương. Những robot quân sự trên được phía Ukraine sử dụng để chuyển giao vật tư và đạn dược cho các binh sĩ”.

FPV cảm tử Nga tập kích UGV quân sự Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Trong một bài phân tích đăng trên trang Eurasian Times gần đây, Anatolii Mazarchuk, một chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc Viện nghiên cứu công nghệ Stevens nhận xét, sự góp mặt của robot quân sự trong cuộc xung đột ở Ukraine đang ngày càng rõ rệt hơn khi các bên dần sử dụng UGV “cho nhiều nhiệm vụ ở tiền tuyến”.