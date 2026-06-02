Chiếc Không lực Hai chở phó tổng thống Mỹ và các đệ nhất phu nhân từ năm 1975 - 2011. Ảnh: Business Insider

Theo tạp chí Business Insider, một trong những máy bay Không lực Hai lịch sử, từng được các phó tổng thống và đệ nhất phu nhân sử dụng trong suốt 5 đời tổng thống Mỹ đã mở cửa cho công chúng tham quan.

Chiếc VC-9C, từng phục vụ các phó tổng thống và hàng loạt nhân vật quan trọng của chính phủ Mỹ từ năm 1975 - 2011, đang được trưng bày tại bảo tàng ở bang Delaware. Các cựu Phó Tổng thống Walter Mondale, George H.W. Bush, Dan Quayle, Al Gore và Dick Cheney đã sử dụng máy bay này làm chuyên cơ Không lực Hai. Các cựu Đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter, Nancy Reagan, Barbara Bush, Hillary Clinton và Laura Bush cũng từng di chuyển bằng máy bay này.

Ban đầu, chiếc VC-9C phục vụ các đệ nhất phu nhân, thành viên nội các và các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, nhưng vào năm 1982 đã được chỉnh sửa để làm chuyên cơ chở phó tổng thống. Máy bay này đôi khi được dùng làm chuyên cơ Không lực Một khi các Tổng thống Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton và George W. Bush cần một chiếc máy bay phản lực có khả năng di chuyển đến các sân bay nhỏ hơn.

Sau khi ngừng hoạt động vào năm 2011, chiếc VC-9C được trưng bày tại Bảo tàng Bộ Tư lệnh không vận Mỹ bên trong căn cứ không quân Dover ở Delaware.

