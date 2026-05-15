Theo CNA, ông Nanhe Miya ở Bareilly, bang Uttar Pradesh đã sống sót kỳ diệu sau khi mái nhà bằng tôn mà ông đang bám víu bị gió mạnh thổi bay khi bão ập tới hôm 13/5.

Người đàn ông này buộc phải buông sợi dây buộc mái nhà rồi rơi xuống đất với tốc độ chóng mặt. Trao đổi với hãng tin NDTV từ giường bệnh, ông Miya nói: "Tôi không biết mình đã rơi từ đâu, khi đó tôi cách mặt đất ít nhất 15m".

Giới chức Ấn Độ ngày 14/5 cho biết, bão bụi, mưa lớn và sấm sét đã phá hủy nhà cửa và các công trình khác, khiến ít nhất 96 người thiệt mạng ở miền bắc nước này.

Cơn bão cũng làm hơn 50 người bị thương khi quét qua nhiều huyện ở Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ vào cuối ngày 13/5 . Các quan chức cho biết một số trường hợp tử vong là do cây đổ, nhà cửa sập và sét đánh.