Theo đài RT, "The Disclosure Foundation", một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ ủng hộ sự minh bạch lớn hơn về UFO cho biết họ đã có được 334 trang hồ sơ của Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) sau khi thắng kiện trong một cuộc chiến pháp lý kéo dài hàng thập niên với cộng đồng tình báo Mỹ.

Trong số những hồ sơ giải mật được biên tập kỹ lưỡng, có hồ sơ chứa các báo cáo radar thời Chiến tranh Lạnh và các thông điệp tình báo về UFO được các hệ thống quân sự trên toàn thế giới theo dõi. Một trong những vụ việc kịch tính nhất là trường hợp 13 máy bay chiến đấu MiG của Liên Xô cũ được điều động khẩn cấp sau khi radar quân sự phát hiện một UFO.

Các tài liệu của NSA không nêu rõ địa điểm hoặc thời gian xảy ra các sự kiện hay danh tính nhân chứng. Tuy nhiên, những lần đề cập đến máy bay chiến đấu MiG cho thấy một số cuộc chạm trán đã diễn ra trong thời kỳ Liên Xô cũ, bao gồm một báo cáo về sự việc xảy ra trên bầu trời Trung Quốc và một báo cáo khác mô tả 6 chiếc MiG tấn công UFO nói trên.

Các tài liệu khác mô tả những cuộc chạm trán với các vật thể bay hình sao, hình đĩa, hình cầu và hình điếu xì gà. Một báo cáo nêu chi tiết một “quả cầu lửa thuôn dài” tách thành 3 vật thể phát sáng khi di chuyển trên bầu trời.

Theo lời kể của nhân chứng, một vật thể phát ra “ánh sáng trắng rực rỡ” với màu hơi “xanh lam”. Báo cáo cho biết vật thể di chuyển nhanh theo phương thẳng đứng ở độ cao lớn và “liên tục quay tròn”. Một tài liệu khác mô tả một UFO “hình cầu hoặc hình đĩa, sáng hơn mặt trời và có đường kính bằng khoảng một nửa mặt trăng”.

Các tài liệu được công bố sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài về các hồ sơ liên quan đến UFO, bắt nguồn từ vụ kiện chống lại NSA theo Đạo luật Tự do thông tin của Mỹ năm 1980.