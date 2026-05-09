Mỹ giải mật hồ sơ về UFO. Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ

Hãng RT và báo Guardian đưa tin, hàng trăm tài liệu, video, báo cáo tình báo và lời khai của nhân chứng trong nhiều thập niên, gồm các cuộc phỏng vấn của Cục Điều tra liên bang (FBI), bản ghi chép nhiệm vụ của NASA, lời khai của phi công quân sự, điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ và hình ảnh lưu trữ liên quan tới các sự kiện trên không không thể giải thích được đã được đăng tải ngày 8/5 trên trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ.

Trong số các tài liệu mới được công bố có những báo cáo mô tả “các vật thể kim loại”, “ánh sáng đỏ” không rõ nguồn gốc trên bầu trời và các cuộc chạm trán trên không liên quan đến quân nhân Mỹ.

Trong số những trường hợp nổi bật có vụ nhìn thấy vật thể hình quả bóng đá ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, gần vùng biển Nhật Bản vào năm 2024. Ngoài ra, lời kể của phi hành gia Buzz Aldrin - người đàn ông thứ 2 đặt chân lên mặt trăng, kể về việc nhìn thấy một vật thể khá lớn gần bề mặt mặt trăng và một nguồn sáng khá mạnh mà phi hành đoàn cho rằng có thể là tia laze cũng là vụ việc đáng chú ý.

Việc công bố những thông tin từng được dán nhãn "mật" diễn ra với sự phối hợp của Văn phòng Giải quyết Dị thường toàn diện (AARO) của Lầu Năm Góc. Đây là một phần của sáng kiến ​​liên ngành rộng lớn hơn, có sự tham gia của Nhà Trắng, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, NASA, FBI, Bộ Năng lượng và các cơ quan tình báo khác của Mỹ.

Các hồ sơ về UFO được giải mật sau nhiều năm Quốc hội gây sức ép với chính phủ. Ngoài ra, nhiều nhân viên quân sự từng tố cáo chính phủ giữ kín thông tin liên quan đến UFO được quan sát thấy gần các cơ sở quân sự nhạy cảm.

Hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Chiến tranh tiết lộ “mọi thông tin” liên quan đến UFO và các hiện tượng dị thường không xác định (UAP).