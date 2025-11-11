Lời tòa soạn Trong lịch sử quân sự hiện đại, giới công nghiệp quốc phòng tại nhiều quốc gia luôn chú trọng vào lĩnh vực nghiên cứu xe tăng nhằm tăng cường khả năng tác chiến cho binh chủng này. Một số thiết kế như xe tăng laser, xe tăng triển khai từ tàu ngầm hay xe tăng lắp cánh máy bay là minh chứng cho tính sáng tạo vô tận trong nghệ thuật phát triển vũ khí.

Ý tưởng về mẫu xe M4A2 T10

Theo trang War History Online, M4 là loại xe tăng được Mỹ sử dụng nhiều nhất trong Thế chiến II, với tổng cộng hơn 49.200 chiếc được sản xuất trong giai đoạn 1941 - 1945. Ngoài mục đích sử dụng trong chiến đấu, các chuyên gia quân sự Mỹ cũng dựa trên xe tăng này để phát triển thêm nhiều biến thể khác như loại M4 T34 Calliope gắn ống phóng rocket hay mẫu M40 với nòng pháo 155mm là vũ khí chính.

Không chỉ vậy, các nhà khoa học quân sự Mỹ thời đó cũng đề xuất ý tưởng táo bạo về “chiếc xe tăng M4 với nhiệm vụ chính là dò phá mìn để mở đường cho bộ binh”, và được quân đội nước này chấp nhận. Sau đó, một số biến thể xe tăng thử nghiệm dò phá mìn dựa trên chiếc M4 đã được giới quân sự Mỹ chế tạo và đưa vào thử nghiệm, và mẫu M4A2 T10 cũng nằm trong số đó.

Mẫu M4A2 T10 và một sĩ quan Mỹ. Ảnh: Premier History/Youtube

Hình dáng kỳ lạ của M4A2 T10

Vào đầu năm 1944, Ủy ban Nghiên cứu quốc phòng quốc gia (NDRC) của Mỹ đã cho ra mắt mẫu M4A2 T10 với thiết kế “có thân xe tăng M4 nhưng không lắp hai hàng bánh xích, thay vào đó là hai con lăn phía trước có kích cỡ khoảng 2,44m và một con lăn ở đằng sau có đường kính khoảng 1,83m, và xe được điều khiển từ xa”.

Để tạo không gian cho hai con lăn phía trước, các nhà khoa học Mỹ đã thiết kế lại phần giáp trước của xe, đồng thời gia tăng độ dày của sàn xe lên 25mm. M4A2 T10 nặng hơn 45,3 tấn và có vận tốc tối đa đạt 10,9 km/h khi di chuyển.

Dù phần tháp pháo của xe tăng M4 vẫn được giữ lại trong thiết kế, nhưng bộ phận này dường như không mang lại tác dụng gì do M4A2 T10 được điều khiển từ xa, nên không cần kíp chiến đấu phải ngồi trong xe.

Ảnh: Ủy ban Nghiên cứu quốc phòng quốc gia của Mỹ

Cuộc thử nghiệm và cái kết của dự án M4A2 T10

Theo những dữ liệu được trang blog Panzerserra chia sẻ, cuộc thử nghiệm mẫu xe tăng phá mìn T10 đã được tiến hành tại khu vực Aberdeen, Mỹ, trong 2 tháng 5 – 6/1944.

Trong một báo cáo quân sự được công bố sau này, Đại úy Mỹ Merritt D. Elliott tiết lộ rằng: “Cỗ xe trên đến nay không quá xuất sắc do chỉ 2 bánh trước của phương tiện này được cấp điện, trong khi phần bánh sau không có thiết kế như vậy khiến cỗ xe dễ bị kẹt trong môi trường bùn lầy. Ngay cả khi những vấn đề trên được giải quyết, thì trọng lượng lớn và tốc độ di chuyển chậm cũng làm giảm tính năng tác chiến của cỗ xe”.

Do kết quả thử nghiệm không đạt được yêu cầu đề ra, nên quân đội Mỹ trong nửa cuối năm 1944 đã cho hủy bỏ dự án xe tăng rà phá mìn M4A2 T10.