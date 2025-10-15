Đài phát thanh Prague International đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Séc Karel Rehka sắp tới sẽ đề xuất với Prague về việc cung cấp miễn phí cho Ukraine 30 xe tăng T-72 thuộc biến thể M4CZ. Quá trình nâng cấp và sửa chữa toàn bộ những khí tài trên đang ở công đoạn cuối cùng tại các xưởng thuộc Tập đoàn công nghiệp quốc phòng VOP CZ.

Mẫu xe tăng T-72M4CZ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc/Army Recognition

Theo trang tin tức quân sự Defence-ua, khác với các gói viện trợ thiết giáp trước đây của Prague dành cho Kiev, vốn thường bao gồm những khí tài sắp hết niên hạn sử dụng, T-72M4CZ là mẫu xe tăng được hiện đại hóa với những cải tiến đáng kể về khả năng cơ động và phòng thủ.

Bối cảnh phát triển của mẫu tăng T-72M4CZ

Theo trang tin Indes của Séc, từ thập niên 1990, các quan chức quân đội nước này đã bắt đầu chú trọng vào việc nâng cấp các xe tăng T-72 trong biên chế, trong bối cảnh các xe tăng do Liên Xô sản xuất có phần lép vế so với những cỗ thiết giáp tới từ phương Tây trong cuộc chiến vùng Vịnh.

Một trong những yêu cầu nâng cấp quan trọng của xe tăng T-72 do quân đội Séc đề ra với các tập đoàn quốc phòng nước này liên quan đến hệ thống điều khiển hỏa lực. “có thể giúp kíp lái thực hiện các đòn bắn phá chính xác vào mục tiêu ở khoảng cách 2km trong lúc đứng yên lẫn khi di chuyển”.

Xe tăng T-72M4CZ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc

Đến đầu thập niên 2000, việc nâng cấp xe tăng cho quân đội Séc đã hoàn thành khi mẫu T-72M4CZ chính thức trình làng. Tính đến nay, đã có hơn 30 chiếc T-72M4CZ được xuất xưởng.

Những nâng cấp của xe tăng T-72M4CZ

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của M4CZ so với các biến thể T-72 khác của Séc là động cơ, khi xe được trang bị động cơ CV12-1000 TCA có công suất đạt 1.000 mã lực, giúp cải thiện đáng kể khả năng di chuyển.

T-72M4CZ sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực do công ty Officine Galileo có trụ sở ở Italia chế tạo, bao gồm máy tính tính toán đường bay của đạn, kính ngắm ảnh nhiệt và máy đo khoảng cách tới mục tiêu bằng laser.

Đối với lớp phòng thủ dành cho T-72M4CZ, các chuyên gia Séc cho lắp đặt các loại giáp phản ứng nổ cùng hệ thống phòng vệ bên ngoài xe để đối phó với vũ khí chống tăng hoặc tên lửa chống tăng có dẫn đường (ATGM).

Cận cảnh bên ngoài tháp pháo của xe T-72M4CZ. Ảnh: Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc

Đánh giá của các chuyên gia

Các chuyên gia làm việc cho trang Army Recognition nhận xét, so với nhiều mẫu T-72 cải tiến khác, xe tăng T-72M4CZ sở hữu các ưu thế vượt trội về mặt cơ động và điều khiển hỏa lực. Đồng thời, lớp giáp phản ứng nổ và các thiết bị phòng vệ bên ngoài xe giúp nâng cao mức độ bảo vệ cho kíp lái “gần đạt mức tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.

Dù không thể so sánh về hiệu suất chiến đấu tổng thể với các mẫu xe tăng phương Tây khác như Leopard 2A8 hay M1A2 Abrams, nhưng sự cân bằng giữa hỏa lực, khả năng bảo vệ và cơ động đã khiến T-72M4CZ trở thành “một nền tảng phù hợp” với quân đội Ukraine, nhất là khi đối phó với các mẫu xe tăng T-72B3 và T-80 được Nga triển khai trên chiến trường.

Theo trang Defence-ua, một khi gói viện trợ xe tăng T-72M4CZ cho Ukraine được chính quyền Séc phê duyệt, đây có thể là “bước quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh cho các lực lượng Kiev và là một minh chứng cho việc hỗ trợ chiến lược giữa các quốc gia đồng minh ở châu Âu”.