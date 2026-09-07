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Ngày 7/9, theo ghi nhận của PV VietNamNet, dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tại phường An Tường đã hình thành một quần thể công trình quy mô lớn với nhiều khối nhà cao tầng. Dự án nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, gần với nút giao kết nối vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Toàn cảnh dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang với nhiều khối nhà đã hoàn thiện phần kiến trúc bên ngoài. Ảnh: Đức Hoàng

Nhìn từ trên cao, phần lớn các tòa nhà đã hoàn thiện mặt ngoài, hệ thống đường nội bộ, cổng chính và một phần cảnh quan trong khuôn viên cũng đã được xây dựng. Tuy nhiên, tại một số khu vực giữa các khối nhà, mặt bằng vẫn còn dang dở, đất đá ngổn ngang.

Bên trong các khối nhà, nhiều phòng đã được sơn tường, lắp cửa kính và thi công hệ thống điện, nhưng nền nhà tại một số vị trí chưa hoàn chỉnh, vật liệu và phế thải xây dựng nằm la liệt trên sàn.

Các khối nhà đã được sơn mặt ngoài nhưng một số khu vực trong khuôn viên còn ngổn ngang. Ảnh: Đức Hoàng

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có tổng mức đầu tư 1.796 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 13,8ha, quy mô 1.000 giường bệnh. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh trong lĩnh vực y tế.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.796 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh, được xây dựng trên diện tích khoảng 13,8ha. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, ngày 6/9, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã kiểm tra thực tế tại dự án.

Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh đánh giá một số hạng mục thuộc các gói thầu số 13, 14 và 15 đang chậm so với kế hoạch.

Theo báo cáo, quá trình thi công gặp khó khăn về nhân lực, vật tư, thiết bị và kinh phí nhập vật liệu. Một số nhà thầu chưa huy động đủ nguồn lực theo phương án và tiến độ cam kết.

Đặc biệt, tại các gói thầu số 14 và 15, máy móc và nhân lực trên công trường chưa đáp ứng yêu cầu. Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan do để một số hạng mục chậm tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng giao Công an tỉnh xác minh tình hình tài chính của các nhà thầu tham gia dự án, tập trung vào tình trạng nợ xấu, nợ lương công nhân, nợ thuế và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục thực hiện các gói thầu.

Nhiều hạng mục vẫn đang dang dở. Ảnh: Đức Hoàng