TPHCM:

Sau khi hơn 3km dải phân cách cứng “án ngữ” giữa đường Cộng Hòa (TPHCM) được tháo dỡ, người dân rất quan tâm tới phương án tổ chức lại giao thông tại cửa ngõ "bận rộn" nhất thành phố này.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng phòng Hạ tầng 1 (Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, đơn vị đang gấp rút tái lập mặt đường, sơn vạch và lắp rào thép để hoàn trả mặt đường, giúp xóa bỏ các "nút thắt cổ chai".

Theo kế hoạch, ngày 15/5, đơn vị sẽ phối hợp với các bên liên quan để vận hành phương án tổ chức giao thông mới cho đường Cộng Hòa - "điểm nóng" kẹt xe bậc nhất cửa ngõ Tây Bắc TPHCM.

Dải phân cách bê tông rộng 2-3m giữa đường Cộng Hòa đã được tháo dỡ. Công nhân đang tất bật tái lập mặt đường, sẵn sàng vận hành phương án giao thông mới tại "điểm nóng" cửa ngõ Tây Bắc TPHCM. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo ông Ngọc, hiện trạng đường Cộng Hòa có 6 làn xe. Việc tháo dỡ dải phân cách bê tông không chỉ giúp mặt đường thông thoáng về thị giác mà còn thực sự nới rộng diện tích bề mặt tại hai làn sát tim đường. Khi vật cản cứng bị loại bỏ, không gian vốn bị chiếm dụng bởi khối bê tông sẽ được trả lại cho xe cộ lưu thông.

Theo phương án vận hành mới, giao thông sẽ được tổ chức ưu tiên cho hướng kẹt hơn. Thay vì chia đều 3 làn cho mỗi bên một cách cứng nhắc, mặt đường hiện nay được phân chia lại thành ba phần rõ rệt gồm một trục lõi ở giữa và hai hành lang hỗn hợp sát nhà dân.

Phần trục lõi trung tâm được tạo ra bằng cách kết hợp hai làn xe sát tim đường với phần diện tích vừa được giải phóng từ dải phân cách cũ, tạo nên một "siêu làn" rộng rãi được bao bọc bởi rào thép di động.

Trong khi đó, ở hai bên rìa đường là hai hành lang rộng 2 làn xe hỗn hợp, dành cho tất cả các loại phương tiện lưu thông để đảm bảo nhu cầu đi lại và kinh doanh của người dân.

Sự linh hoạt của phương án này nằm ở chỗ 6 làn xe có thể biến đổi thành công thức "4-2" tùy theo thời điểm.

Hiện trạng đường Cộng Hoà lạ lẫm sau khi tháo dỡ dải phân cách bằng bê tông ở giữa, rộng từ 2-3m. Ảnh: Tuấn Kiệt

Vào giờ cao điểm sáng, khi lượng xe từ cửa ngõ An Sương, mũi tàu Cộng Hòa dồn dập đổ vào trung tâm TPHCM, lực lượng chức năng sẽ điều tiết để hướng này chiếm tới 4 làn xe. Ở chiều ngược lại (từ trung tâm ra), lượng xe ít hơn sẽ lưu thông trong 2 làn còn lại.

Vào giờ cao điểm chiều, quy trình này được đảo ngược: Hướng từ trung tâm thành phố thoát ra ngoại vi sẽ được ưu tiên mở rộng thành 4 làn xe, trong khi hướng vào chỉ còn 2 làn.

"Khi áp lực giao thông giảm bớt vào giờ thấp điểm, trục lõi giữa sẽ được chia đôi để trả lại trạng thái mỗi chiều 3 làn xe cân bằng, đảm bảo tính ổn định", ông Ngọc thông tin thêm.

Hình ảnh đường Cộng Hòa thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm theo hướng vào trung tâm TPHCM. Ảnh: Tuấn Kiệt