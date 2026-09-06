TPHCM đã chấp thuận cho một liên danh nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án chỉnh trang khu Ao Song Tân và sông Ông Lớn tại phường Tân Thuận theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong ảnh là khu Ao Song Tân có diện tích 31,68 ha (gồm 11,46 ha mặt nước).

Theo khảo sát, khu vực Ao Song Tân hiện có khoảng 770 căn nhà nằm trên và ven sông. Toàn bộ các căn nhà thuộc phạm vi thực hiện dự án sẽ được di dời, giải tỏa, đồng thời triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống cho người dân.

Theo ghi nhận của VietNamNet, hiện khu vực Ao Song Tân tồn đọng nhiều rác thải nổi giữa lòng sông và dọc theo ven kênh, sát các khu dân cư. Tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến khu vực bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của người dân.

Anh Phạm Phú Quý (phường Tân Hưng) cho biết khu vực ven Ao Song Tân nhiều năm qua bị ô nhiễm do rác thải và mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Anh cùng nhiều hộ dân bày tỏ sự đồng tình với chủ trương chỉnh trang khu vực, kỳ vọng dự án sớm triển khai và có chính sách bồi thường, tái định cư hợp lý cho người dân bị ảnh hưởng.

Nhiều căn nhà tạm bợ cơi nới, lấn ra ven sông đã tồn tại nhiều năm, trong khi người dân phải sống chung với rác thải và mùi hôi. Dù thành phố và địa phương tăng cường xử phạt và lắp đặt camera giám sát nhằm ngăn chặn tình trạng xả rác xuống sông, ô nhiễm vẫn tái diễn và chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Sát khu dân cư, một cây xanh bị gãy nằm chỏng chơ giữa đống rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bãi rác "mini" này đã tồn tại nhiều ngày nhưng vẫn chưa được thu gom, phản ánh tình trạng ô nhiễm kéo dài tại khu vực.

Ông Lê Văn Hoàng (phường Tân Hưng), sống gần cầu số 1, cho biết khu vực Ao Song Tân trước đây có nước trong xanh, nhiều tôm cá nhưng quá trình đô thị hóa, lấn chiếm và xả rác kéo dài khiến môi trường ngày càng ô nhiễm. Ông đồng tình với chủ trương chỉnh trang, mong dự án sớm được triển khai đồng bộ, triệt để, đồng thời có chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hợp lý để người dân ổn định cuộc sống.

Theo ông Hoàng, dù địa phương nhiều lần tổ chức nạo vét, làm sạch dòng sông nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn. Ông cho rằng muốn giải quyết dứt điểm cần nâng cao ý thức của người dân trong việc không xả rác xuống sông. Hơn 30 năm sống tại đây, gia đình ông đã quen với mùi hôi, ruồi muỗi và cảnh rác thải tồn đọng kéo dài.

Người dân sống ven Ao Song Tân đã phải cùng nhau góp kinh phí dựng hàng rào dọc bờ sông nhằm hạn chế tình trạng người đi đường ngang qua cầu vứt rác xuống dòng nước. Tuy nhiên, theo người dân, việc xả rác vẫn chưa được chấm dứt hoàn toàn.

Không chỉ Ao Song Tân, khu vực sông Ông Lớn (rộng 11,89 ha) cũng ghi nhận tình trạng rác thải nổi trên mặt nước và dọc hai bên bờ. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm tại đây được đánh giá nhẹ hơn khi lượng rác tồn đọng ít hơn so với Ao Song Tân.

Từ trên cao có thể thấy khu vực này có mật độ dân cư dày đặc, với nhiều căn nhà san sát ven sông. Đây cũng là một trong những thách thức lớn đối với công tác giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 12.726 tỷ đồng, do nhà đầu tư thu xếp vốn. TPHCM dự kiến thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách, với tỷ lệ cụ thể được xác định ở các bước tiếp theo.

Dự án chỉnh trang Ao Song Tân và sông Ông Lớn là một trong những dự án trọng điểm trong chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị ven kênh, rạch của TPHCM, hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường sống, nâng cấp cảnh quan đô thị và phát huy hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến sông, kênh.

Tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM, các đại biểu xác định dự án chỉnh trang đô thị khu vực rạch Ông Lớn là một trong những dự án cấp bách cần sớm triển khai, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu di dời nhà ven kênh rạch, chỉnh trang đô thị và đồng bộ kết nối với các dự án chỉnh trang khu vực bờ Nam kênh Đôi, rạch Ông Bé và rạch Nhánh.