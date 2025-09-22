Với dung lượng lưu trữ tối đa 2TB – đi kèm mức giá không hề dễ chịu – iPhone 17 Pro Max cho thấy rõ tham vọng của Apple ở phân khúc cao cấp.

Tuy nhiên, trong thế giới Android, đối thủ lớn nhất vẫn là Galaxy S25 Ultra – mẫu máy ra mắt từ tháng 2 và được xem như “chuẩn mực” cho điện thoại Android đầu bảng. Vậy, giữa hai siêu phẩm này, đâu mới là lựa chọn đáng giá hơn?

iPhone 17 Pro Max so găng Galaxy S25 Ultra: Cuộc chiến smartphone cao cấp khốc liệt. Ảnh: Tom's Guide

Giá bán và ngày phát hành

iPhone 17 Pro Max hiện đã lên kệ, trong khi đó, Galaxy S25 Ultra có mặt trên thị trường từ 7/2, nghĩa là Samsung đã đi trước Apple gần 8 tháng.

Video Apple giới thiệu dòngiPhone 17 Pro.

Về giá bán, cả hai đều nằm trong nhóm smartphone siêu cao cấp. iPhone 17 Pro Max có giá khởi điểm 1.199 USD cho bản 256GB, các tùy chọn cao hơn lần lượt là 512GB (1.399 USD), 1TB (1.599 USD) và “khủng” nhất là 2TB với giá 1.999 USD.

Galaxy S25 Ultra mở bán với giá 1.299 USD cho bản 256GB. Các lựa chọn 512GB và 1TB có giá lần lượt 1.419 USD và 1.659 USD.

Nhìn vào con số, mức giá khởi điểm của iPhone 17 Pro Max rẻ hơn 100 USD, nhưng nếu xét bản dung lượng cao nhất thì Apple lại vượt trội về độ “đắt đỏ”. Ngoài ra, do Galaxy S25 Ultra đã ra mắt một thời gian, giá máy đã bắt đầu giảm ở thị trường máy cũ, tạo lợi thế lớn về chi phí cho người dùng muốn sở hữu flagship mà không cần chi trả mức giá gốc.

Thiết kế và màn hình

Ở phần thiết kế, Samsung vẫn trung thành với phong cách Galaxy Ultra quen thuộc kể từ dòng S22 Ultra. Trong khi đó, Apple đã mạnh dạn thay đổi diện mạo trên iPhone 17 Pro Max.

Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Tom's Guide

Cụm camera vuông truyền thống ở góc trái phía sau đã biến mất, thay vào đó là thiết kế thanh ngang gợi nhớ đến dòng Google Pixel. Apple cũng bổ sung thêm các tùy chọn màu sắc nổi bật như cam rực và xanh navy đậm – tạo sự khác biệt so với những gam màu trung tính, sang trọng nhưng có phần “an toàn” ở các thế hệ trước.

Về màn hình, cả hai đều sở hữu tấm nền 6,9 inch với tần số quét 120Hz, hướng tới người dùng cao cấp thích trải nghiệm mượt mà và màn hình lớn. Tuy nhiên, Samsung có ưu thế ở độ phân giải: 3.120 x 1.440 pixel, mật độ điểm ảnh 498 ppi, nhỉnh hơn con số 2.868 x 1.320 pixel và 460 ppi trên iPhone 17 Pro Max.

Không chỉ vậy, Galaxy S25 Ultra còn có “vũ khí” mang tên S Pen – bút cảm ứng tích hợp ngay trong thân máy, cho phép ghi chú, vẽ hoặc chỉnh sửa nhanh chóng. Trong khi đó, Apple Pencil vẫn chưa thể sử dụng trên iPhone, khiến người dùng iOS thiệt thòi về mặt công cụ sáng tạo và năng suất.

Hiệu năng và thời lượng pin

Xét về sức mạnh xử lý, Apple gần như chắc chắn tiếp tục dẫn đầu. Galaxy S25 Ultra sử dụng chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy – con chip gần tròn một năm tuổi. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max được trang bị A19 Pro, hứa hẹn đem lại bước nhảy vọt về hiệu năng, đặc biệt là đồ họa.

iPhone 17 Pro Max lần đầu tiên được nâng lên 12GB RAM, ngang bằng với Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Theapplepost

Các thông tin cho thấy A19 Pro có thể tiệm cận sức mạnh của dòng MacBook Pro dùng chip M2, một điều chưa từng có trên smartphone.

Bảng so sánh hiệu năng giữa Galaxy S25 Ultra và iPhone 16 Pro Max (chip A18 Pro) cho thấy Apple vẫn chiếm ưu thế:

Geekbench: Galaxy S25 Ultra đạt 3.031/9.829 điểm, iPhone 16 Pro Max đạt 3.386/8.306.

Adobe Premiere Rush: Galaxy mất 52 giây, iPhone chỉ 21 giây.

3DMark Solar Bay: Galaxy 42,4 fps, iPhone 28,1 fps.

Với thế hệ A19 Pro, khoảng cách này nhiều khả năng sẽ còn gia tăng.

Một điểm đáng chú ý khác là RAM. iPhone 17 Pro Max lần đầu tiên được nâng lên 12GB RAM, ngang bằng với Galaxy S25 Ultra, giúp iOS có thêm lợi thế trong đa nhiệm và xử lý các tác vụ nặng.

Về pin, Apple gây bất ngờ với dung lượng 5.088mAh (hoặc 4.823mAh trên bản dùng SIM vật lý ngoài Mỹ), tăng đáng kể so với mức 4.685mAh của iPhone 16 Pro Max. Trong khi Galaxy S25 Ultra cũng sở hữu viên pin 5.000mAh, nhưng ở các bài kiểm tra trước đây, iPhone 16 Pro Max đã vượt Galaxy về thời lượng sử dụng (17 giờ 35 phút so với 17 giờ 14 phút). Với dung lượng pin được nâng cấp, iPhone 17 Pro Max hứa hẹn kéo dài thêm lợi thế này.

Camera: Cuộc đua thực sự khốc liệt

Samsung Galaxy S25 Ultra hiện đang giữ ngôi vương trong bảng xếp hạng smartphone có camera tốt nhất, nhờ hệ thống bốn ống kính cực kỳ ấn tượng: camera chính 200MP, ống kính tiềm vọng 50MP zoom quang 5x, telephoto 10MP zoom 3x, và ống kính góc siêu rộng 50MP.

Apple không chịu kém cạnh, khi iPhone 17 Pro Max được trang bị ống kính telephoto 48MP với zoom quang học 4x. Qua kỹ thuật crop, máy có thể cho ảnh zoom 8x ở độ phân giải 12MP.

Đặc biệt, cảm biến chính được nâng kích thước lên 56% so với đời trước, hứa hẹn cải thiện vượt bậc khả năng chụp thiếu sáng – vốn là điểm mạnh truyền thống của iPhone.

Câu hỏi đặt ra: Liệu những nâng cấp này có đủ để Apple “soán ngôi” Galaxy trong lĩnh vực camera? Câu trả lời sẽ có khi các chuyên gia hoàn tất bài đánh giá thực tế với những bức ảnh và video chi tiết.

Đánh giá tổng quan

Dựa trên những gì công bố, iPhone 17 Pro Max mang lại nhiều nâng cấp đáng giá: ống kính telephoto 48MP mới, pin dung lượng cao hơn, RAM được mở rộng, cùng hiệu năng A19 Pro hứa hẹn bứt phá. Đây là bước tiến lớn, giúp Apple không chỉ duy trì sức hút mà còn gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc cao cấp.

Galaxy S25 Ultra. Ảnh: Tom's Guide

Tuy nhiên, nếu đặt cạnh Galaxy S25 Ultra, các nâng cấp này chủ yếu giúp Apple “đuổi kịp” thay vì vượt mặt đối thủ. Samsung vẫn sở hữu lợi thế rõ ràng với S Pen và độ phân giải màn hình cao hơn. Ngoài ra, Galaxy S26 Ultra dự kiến ra mắt đầu 2026 có thể nhanh chóng đảo ngược ưu thế tạm thời của iPhone.

Cả iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra đều là những lựa chọn xuất sắc cho người dùng muốn trải nghiệm công nghệ đỉnh cao. iPhone 17 Pro Max phù hợp cho những ai trung thành với iOS, yêu cầu hiệu năng mạnh mẽ, pin tốt và hệ sinh thái ổn định. Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra lại là lựa chọn tuyệt vời cho người dùng cần công cụ sáng tạo (S Pen), màn hình sắc nét hơn và hệ thống camera đa dạng.

Cuộc đua giữa hai “ông lớn” vẫn chưa ngã ngũ. Chỉ có trải nghiệm thực tế và các bài đánh giá chuyên sâu mới xác định được ai mới xứng đáng giữ ngôi “ông vua” smartphone năm 2025. Nhưng một điều chắc chắn: người dùng chính là bên hưởng lợi nhiều nhất từ sự cạnh tranh khốc liệt này.

(Theo Tom's Guide, CNET)