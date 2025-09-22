Vài năm trở lại đây, giới công nghệ liên tục rộ lên tin đồn về một chiếc iPhone Ultra - mẫu iPhone được cho là “tối thượng”, vượt trên mọi phiên bản từng có. Có thời điểm, nhiều nguồn tin dự đoán đây sẽ là chiếc iPhone thứ năm, nằm trên cả Pro Max. Nhưng gần đây, nhiều ý kiến lại nghiêng về khả năng Apple chỉ đơn giản tái định danh, biến Ultra thành phiên bản kế nhiệm của Pro Max.

Một concept iPhone Ultra. Ảnh: 4RMD

Sau khi Apple quyết định khai tử iPhone 16 Plus để nhường chỗ cho chiếc iPhone Air siêu mỏng với thiết kế khác biệt, ngày càng nhiều chuyên gia cho rằng hãng cũng nên làm điều tương tự với Pro Max.

Thay vì tiếp tục duy trì một chiếc iPhone chỉ đơn thuần là bản phóng to của iPhone Pro, Apple nên tạo ra một dòng sản phẩm không giới hạn chi phí và công nghệ - một chiếc iPhone chưa từng có tiền lệ.

iPhone 17 Pro Max: Điểm mạnh duy nhất là kích thước và pin

Không thể phủ nhận, iPhone 17 Pro Max hiện đang là chiếc iPhone tốt nhất mà Apple bán ra. Nó sở hữu màn hình lớn, sáng và thời lượng pin nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, ngoài hai yếu tố đó, gần như mọi tính năng khác đều có thể tìm thấy trên iPhone 17 Pro, vốn rẻ hơn khoảng 100 USD.

Ngay từ tên gọi, “Pro Max” đã cho thấy bản chất của sản phẩm: một phiên bản phóng to của iPhone Pro. Dù vậy, điều này hoàn toàn có thể thay đổi.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Theapplepost

Cách đây vài năm, Apple từng manh nha ý định tạo khác biệt rõ rệt cho Pro Max. Thời điểm iPhone Ultra được đồn đoán nhiều nhất cũng là lúc Apple giới thiệu ống kính tetraprism độc quyền cho iPhone 15 Pro Max, vì phần cứng này quá lớn để tích hợp trên iPhone 15 Pro.

Nhưng nỗ lực này đã không kéo dài. Sang iPhone 16 Pro và iPhone 17 Pro, Apple lại quay về công thức cũ: Pro Max chỉ đơn giản là một bản Pro lớn hơn. Màn hình 6,9 inch và pin “trâu” thực sự hấp dẫn, nhưng phần còn lại - từ hiệu năng đến camera - gần như giống hệt bản Pro.

Apple từng nhận ra rằng chiến lược phân biệt sản phẩm chỉ bằng kích thước không phải lúc nào cũng hiệu quả. Các mẫu iPhone Plus từng giữ vai trò tương tự ở dòng tiêu chuẩn: lớn hơn, pin tốt hơn, nhưng ít khác biệt. Kết quả là doanh số không mấy khả quan và dòng Plus sớm bị thay thế. Trường hợp của iPhone 12 mini và 13 mini cũng tương tự, thất bại vì đi theo hướng ngược lại.

Điểm khác biệt duy nhất là: Pro Max bán khá chạy. Trong nhiều năm, iPhone Pro Max luôn nằm trong nhóm bán chạy nhất ngay sau khi ra mắt, bất chấp việc nó không thực sự khác biệt so với bản Pro. Với Apple, đây là “con gà đẻ trứng vàng” — và thật khó để hãng từ bỏ một sản phẩm sinh lợi như vậy.

iPhone Ultra: Bước đi táo bạo cần thiết

Dù vậy, Apple vẫn cần tạo ra một sản phẩm bứt phá, thay vì duy trì công thức an toàn. Minh chứng rõ ràng là sự ra đời của iPhone Air - chiếc máy thay thế dòng Plus.

Thay vì tập trung vào kích thước, Air được định vị như một sản phẩm phong cách, siêu mỏng, nhấn mạnh thiết kế và tính thời trang. Nó cũng là nơi Apple thử nghiệm các công nghệ mới như cổng USB-C in 3D hay khả năng bền bỉ cao hơn.

Video concept iPhone XX Ultra. Nguồn: 4RMD

Nhiều chuyên gia cho rằng Air chính là phép thử cho kế hoạch ra mắt iPhone gập trong tương lai.

Nếu Apple áp dụng tư duy tương tự cho dòng Ultra, nhưng không bị giới hạn bởi độ mỏng như Air, người dùng có thể kỳ vọng vào một chiếc iPhone phá bỏ mọi rào cản. Một chiếc máy không chỉ “to hơn Pro” mà còn mang trong mình những công nghệ cao cấp chưa từng thấy.

Những thứ iPhone Ultra có thể mang đến

Điểm khởi đầu hợp lý nhất để xây dựng Ultra chính là những lợi thế sẵn có của Pro Max: kích thước lớn và pin vượt trội. Từ nền tảng đó, Apple hoàn toàn có thể bổ sung những tính năng hiện chưa có mặt trên iPhone, nhưng lại xuất hiện ở các đối thủ:

Camera khủng: Một cảm biến chính 200MP như Galaxy S25 Ultra, hay camera tele với zoom quang 10x và zoom kỹ thuật số AI 100x.

Sạc siêu nhanh: Hiện iPhone vẫn thua xa các hãng Trung Quốc về tốc độ sạc. Ultra có thể là nơi Apple rút ngắn khoảng cách, thậm chí bước vào nhóm smartphone sạc ba chữ số (100W trở lên).

Màn hình cao cấp: Không nhất thiết phải là 4K, nhưng tần số quét có thể vượt mức 120Hz — điều đã xuất hiện trên một số flagship Android.

Pin lớn hơn nữa: Apple có thể lấy cảm hứng từ điện thoại gaming với pin cực lớn, kết hợp tản nhiệt tốt.

Chất liệu mới: Sau khi quay lại khung nhôm vì lý do tản nhiệt, Apple có thể xem xét đưa titanium trở lại cho Ultra, chấp nhận đánh đổi để tạo sự sang trọng.

Với Ultra, Apple cũng không cần quá bận tâm đến mức giá 1.199 USD vốn gắn liền với Pro Max. Đây có thể là chiếc iPhone đắt đỏ hơn nhiều, nhưng bù lại, nó xứng đáng với vị thế “tối thượng”.

Liệu Apple có từ bỏ Pro Max?

Câu trả lời thực tế là: khó xảy ra trong ngắn hạn. Lịch sử doanh số của Pro Max quá ổn định để Apple mạo hiểm loại bỏ nó ngay lập tức. Nếu iPhone 17 Pro Max tiếp tục nằm trong nhóm bán chạy, khả năng hãng giữ nguyên dòng này sẽ càng cao.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Apple không có chỗ cho Ultra. Ngược lại, với xu hướng iPhone thường tăng dần về tính năng “Pro” trên các bản tiêu chuẩn, nhu cầu về một chiếc máy siêu cao cấp ngày càng rõ rệt. Ultra có thể là câu trả lời, dù nó đi cùng mức giá cao hơn đáng kể.

Thậm chí, nếu tin đồn về iPhone Fold ra mắt vào cuối năm 2026 là chính xác, Fold sẽ chiếm lấy vị trí “siêu phẩm đắt giá”. Nhưng vẫn còn chỗ cho một chiếc Ultra không gập, dành cho nhóm khách hàng muốn iPhone mạnh mẽ nhất trong hình hài truyền thống.

Apple đang đứng trước thời điểm quan trọng: hoặc tiếp tục duy trì công thức cũ với Pro Max, hoặc tạo ra bước ngoặt mới với Ultra. Thực tế, sự xuất hiện của iPhone Air đã cho thấy hãng sẵn sàng thử nghiệm hướng đi mới.

Nếu muốn giữ vững sức hút và không để iPhone trở thành một chuỗi nâng cấp lặp đi lặp lại hàng năm, Apple cần một sản phẩm đột phá. Và iPhone Ultra chính là cơ hội để hãng chứng minh vị thế dẫn đầu, không chỉ về doanh số, mà còn về sáng tạo và tầm nhìn công nghệ.

Năm 2026 có thể sẽ là thời điểm thích hợp nhất để Apple hiện thực hóa điều đó.

(Theo Tom’s Guide, AppleInsider)